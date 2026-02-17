SEDDK’dan hasar istismarcılarını önlemede önemli adım

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) trafik kazalarının hemen akabinde kaza bilgilerini hukuka aykırı yöntemlerle temin eden ve sözde hasar danışmanı yada hasar aracısı gibi unvanları kullanarak yanıltıcı bilgi ve vaatler karşılığında hasar takibinde bulanan istismarcı oluşumların, hasar tazmin sürecini olağan akışından çıkartarak sisteme olan güveni zedelediğini ve vatandaşların mağduriyetine yol açtığını vurgulayarak "Kurumumuzca bu tür oluşumlara karşı bir süredir devam ettirilen eylem programı dahilinde, hasar süreçlerinin “gerçek zarar ilkesi” esasında sonuçlandırılması için ekspertiz işlemlerine yönelik ilk aşama tedbirler kısa bir zaman önce devreye alınmıştı. Bu defa, Kurumumuzca geliştirilen “Akıllı Eksper Atama Sistemi” ile değer kaybı tazminatının maddi hasarla eşzamanlı hesaplanması sağlanarak bu alanda önemli bir iyileştirme ve sadeleştirmeye gidilmiştir" açıklaması yaptı.

YARGI İLE TAM UYUMLU OLACAK

Açıklamada "Bir sonraki aşamada, hasarların yargı ictihadlarıyla tam uyumlu, daha adil ve daha hızlı bir şekilde tazmin edilebilmesine yönelik hazırlanan trafik genel şartları değişiklikleri ile eylem programımızı devam ettireceğiz. Hasar süreçlerini istismar ederek sigortacılık sistemine zarar veren bu tür oluşumların tamamen sistem dışına çıkarılmasını sağlayacak diğer önlemlerin devreye alınmasıyla eylem programımızı tamamlamış olacağız. Bu vesileyle, Kurum olarak sigortacılığın özü olan hasar süreçlerinin hızlı ve adil bir şekilde işlemesini teminen, tüm paydaşlar nezdinde sürekli gözetim ve denetim faaliyetlerinde bulunduğumuzu ve vatandaşlarımızın mağduriyetine asla müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.