Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.328,94 %-0,07
        DOLAR 43,7261 %0,04
        EURO 51,7652 %-0,14
        GRAM ALTIN 6.932,71 %-1,18
        FAİZ 35,71 %0,08
        GÜMÜŞ GRAM 105,10 %-2,41
        BITCOIN 68.055,00 %-1,12
        GBP/TRY 59,2615 %-0,58
        EUR/USD 1,1829 %-0,19
        BRENT 68,52 %-0,19
        ÇEYREK ALTIN 11.334,98 %-1,18
        Haberler Ekonomi Sigorta SEDDK’dan hasar istismarcılarını önlemede önemli adım - Sigorta Haberleri

        SEDDK’dan hasar istismarcılarını önlemede önemli adım

        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından geliştirilen "Akıllı Eksper Atama Sistemi" ile değer kaybı tazminatının maddi hasarla eşzamanlı hesaplanması sağlanarak bu alanda önemli bir iyileştirme ve sadeleştirmeye gidildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 16:22 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasar istismarcılığına SEDDK önlemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) trafik kazalarının hemen akabinde kaza bilgilerini hukuka aykırı yöntemlerle temin eden ve sözde hasar danışmanı yada hasar aracısı gibi unvanları kullanarak yanıltıcı bilgi ve vaatler karşılığında hasar takibinde bulanan istismarcı oluşumların, hasar tazmin sürecini olağan akışından çıkartarak sisteme olan güveni zedelediğini ve vatandaşların mağduriyetine yol açtığını vurgulayarak "Kurumumuzca bu tür oluşumlara karşı bir süredir devam ettirilen eylem programı dahilinde, hasar süreçlerinin “gerçek zarar ilkesi” esasında sonuçlandırılması için ekspertiz işlemlerine yönelik ilk aşama tedbirler kısa bir zaman önce devreye alınmıştı. Bu defa, Kurumumuzca geliştirilen “Akıllı Eksper Atama Sistemi” ile değer kaybı tazminatının maddi hasarla eşzamanlı hesaplanması sağlanarak bu alanda önemli bir iyileştirme ve sadeleştirmeye gidilmiştir" açıklaması yaptı.

        YARGI İLE TAM UYUMLU OLACAK

        Açıklamada "Bir sonraki aşamada, hasarların yargı ictihadlarıyla tam uyumlu, daha adil ve daha hızlı bir şekilde tazmin edilebilmesine yönelik hazırlanan trafik genel şartları değişiklikleri ile eylem programımızı devam ettireceğiz. Hasar süreçlerini istismar ederek sigortacılık sistemine zarar veren bu tür oluşumların tamamen sistem dışına çıkarılmasını sağlayacak diğer önlemlerin devreye alınmasıyla eylem programımızı tamamlamış olacağız. Bu vesileyle, Kurum olarak sigortacılığın özü olan hasar süreçlerinin hızlı ve adil bir şekilde işlemesini teminen, tüm paydaşlar nezdinde sürekli gözetim ve denetim faaliyetlerinde bulunduğumuzu ve vatandaşlarımızın mağduriyetine asla müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

        #trafik kazası
        #hasar
        #SEDDK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Park yeri cinayetinde katil 2 kez tutuklandı!
        Park yeri cinayetinde katil 2 kez tutuklandı!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi