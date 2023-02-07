SEFERBERLİK İLANI NEDİR?



Seferberlik kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı savaşa hazırlık dönemidir. Savaş esnasında veya savaşa hazırlık durumunda, seferberlik ilan edilir.



Bir başka deyişle seferberlik; ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılması ile ilgili tüm faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen ya da tamamen sınırlandırıldığı haldir.