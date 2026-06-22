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        Haberler Gündem Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda imar müdürü gözaltına alındı

        Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda imar müdürü gözaltına alındı

        İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında, İmar ve Şehircilik Müdürü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 19:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Seferihisar imar müdürüne gözaltı

        Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, E.U. gözaltına alındı.

        E.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

        SORUŞTURMA

        Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Zanlılarla bağlantısı olduğu öne sürülen, daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı. Söz konusu 8 şüphelinin 19 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanmış, zanlılardan ​​​​​​​S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakılmıştı.

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