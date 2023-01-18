Galatasaray'ın bu yaz satın alma opsiyonuyla birlikte Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'e Yunanistan ekibi PAOK talip olmuştu. 13 maçta sadece 2 gol atabilen ve santrfor rotasyonunda üçüncü sıraya gerileyen tecrübeli futbolcunun transferi ise maaş engeline takıldı.

Benfica'yla olan sözleşmesi Haziran 2024'te sonra erecek olan Seferovic, Galatasaray'dan yıllık 2.3 milyon Euro kazanıyor. Seferovic, sezon tamamlandığında Galatasaray'dan kazanacağı ücrete denk bir maaş talep ediyor.

YILLIK ÜCRETİNDE GERİ ADIM ATMIYOR PAOK, tecrübeli oyuncuyu kiralamak isterken oyuncunun yıllık ücret beklentisinde geri adım atmaması nedeniyle bu transferde ilerleme kaydedemiyor.

SÖZLEŞMESİNDE SATIN ALMA MADDESİ VAR Galatasaray'ın Benfica'yla olan kiralık anlaşmasında şartlara bağlı olarak satın alma maddesi bulunuyor. Tecrübeli golcünün 20 resmi maçta sahaya ilk 11'de çıkması durumunda bu maddenin devreye gireceği ve Galatasaray'ın 2,5 milyon Euro'ya Seferovic'in bonservisini alacağı belirtiliyor.

7 MAÇA İLK 11'DE ÇIKTI 30 yaşındaki santrfor, Galatasaray formasıyla şimdiye kadar 7 resmi maça ilk 11'de çıktı. Sarı-kırmızılılar, Seferovic için Benfica'ya 1 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti.