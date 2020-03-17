Sefirin Kızı 13. son bölüm bu akşam ekranlara geldi. Sefirin Kızı'nda Sancar, tüm gerçekleri öğrendi. Nare, Sancar'ı affetmenin imkansız oluşunu söylerken, Sancar da Akın'ın peşine düştü. Ancak Akın'ın cezasını Müge vermeye başladı bile. Tesadüf eseri Akın'a ulaşan Sancar'ın Akın'a ne yaptığı büyük bir soru işareti olarak kalırken, eve gelen Sancar Kavruk'un nişanlanacağını öğrendi. Kavruk'u bulan Sancar, Zehra'yı sevdiğini bildiğini söyledi. Kavruk, Zehra'nın kendisini sevmediğini bildiği için bu evliliği yapmasınınd aha doğru olduğunu söyledi. Tam nişan töreni sırasında ise Menekşe, Nare ile Gediz'in birlikte çekilmiş fotoğraflarını herkese göndererek büyük bir iftira attı. Farklı sebeplerden dolayı ama aynı anda törene gelen Gediz ile Nare, Sancar ile yüzleşti. Nare'nin bakışlarına inanan Sancar, fotoğrafları Menekşe'nin attığını öğrendi ve onu evden kovdu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Gediz'in Sancar'a 'Nare'yi elinden alacağım. Evleneceğim Nare'yle' demesi, iki sadıç arasında Nare savaşının başladığını gösteriyor. Sefirin Kızı 14. yeni bölüm fragmanı ve 13. son bölüm özeti haberimizde.

SEFİRİN KIZI 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 13. SON BÖLÜM ÖZETİ

‘Ben senin katilin olmuşum’

Sancar’ın “Nare” deyişiyle yıllar sonra nefes alan Nare, adaletin değil merhametin sesine kulak verir. Onu yıllar önce kovan Sancar’ın pişmanlık acısıyla hemhal olur, onu göğsüne basar. İki can beraber ağlayıp beraber kanarlar. Ama ne Nare Sancar’ı affedebilir, ne de Sancar Efe kendisini.

Sancar, vicdan mahkemesinde hem Akın’ın hem de kendisinin kalemini kırar. Var gücüyle Akın’ı aramaya başlar. Akın ise, Müge’nin elinde işkencelerin en büyüğünü çekmektedir.

Menekşe, Kavruk’un söz merasiminde Nare ve Gediz’e büyük bir iftira atar. Sancar bir kez daha kıskançlığının kurbanı olup Nare ve Gediz’in de kalemini kıracak mıdır?