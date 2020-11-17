Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'i oynadığı Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı herkes tarafından merak ediliyor. Star TV'nin fenomen dizisi Sefirin Kızı 16 Kasım Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. Sancar Efe'nin artık iyice iyileştiği Sefirin Kızı 28. bölümde neler oldu? Merakla beklenen Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir çok zorluğu geride bırakan Sancar ve Nare, akşamları kızlarıyla çizgi film seyrettikleri, markete gittikleri, evde yemek yaptıkları bir yaşamın hayalini kurarlar. Artık destan değil normal bir hayattır istedikleri. Ama Akın’ın cesedi, buna izin vermez. Hem Gediz, hem Sahra, hem Güven, hem Kahraman bu cesedin peşindedir. Geçmiş yaşamlarından bir ölü, Sancar ve Nare’nin yeni ve mutlu bir hayat kurmasına izin verecek mi? Elvan, konağı ve Yahya’yı terk eder ve kimsesizliğiyle yüzleşmeye karar verir. Nare, bu yüzleşmede onu bir an bile yalnız bırakmaz ama başka bir kimsesiz kız olan Sahra’nın da onları rahat bırakmaya hiç niyeti yoktur.

SEFİRİN KIZI 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı takipçileri, dün akşam ekrana gelen son bolümün ardından dizinin yeni bölümünü merak etmeye başladı ancak Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.