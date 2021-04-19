Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu kısa bir süre önce değişmiş, Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün gelmişti. Her Pazartesi ekrana gelen dizinin yerine yeni bir dizi başlayınca "Sefirin Kızı neden yok, bitti mi? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

SEFİRİN KIZI NEDEN YOK BİTTİ Mİ? SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in yer aldığı dizinin yayın günü değişti. Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü 20 Nisan Salı akşamı 20.00'da yayınlanacak.

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