SEFO'DAN YANIT GECİKMEDİ

Beydemir'in paylaşımı kısa sürede birçok yorum alırken şarkının sahibi Sefo da sessiz kalmadı. "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyosun." diyen Sefo, " Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı “ben bir kek miyim” diye bi’ şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et." şeklinde konuştu.