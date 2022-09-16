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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sehic atıldı kaleye Adil Demirbağ geçti!

Haftaya lider giren Konyaspor, ilk gollerini yediği Galatasaray deplasmanından puansız ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda Sehic kırmızı kart görürken kaleye stoper Adil geçti

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  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 2-1 yendi.
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!

    Müsabakada kaleci İbrahim Sehic'in kırmızı kart görmesiyle kaleye stoper Adil Demirbağ geçti.
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!

    Maçın 88. dakikasında Galatasaray'ın soldan kullandığı kornerde kaleci İbrahim Sehic, meşin yuvarlağı kontrol etti. 
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!

    Oyunu hızla hareketlendirmek isteyen Sehic ile önüne çıkan Lucas Torreira çarpıştı. Bunun ardından sarı-kırmızılı futbolcu Mauro Icardi ile Konyasporlu oyuncular arasında gerginlik yaşandı.
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!

    Maçın 86. dakikasında sarı kartı bulunan Sehic, gerginlik sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen'den ikinci sarı karttı gördü ve oyundan atıldı.
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!

    Oyuncu değişikliği hakkı bulunmayan Konyaspor'da kalan sürede kaleyi Adil Demirbağ devraldı.
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!

    İLK KEZ GOL YEDİ

    Yeşil-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon yaptığı 7. maçta ilk kez kalesinde gol gördü.

     
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!

    Ligde MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ve Atakaş Hatayspor ile yaptığı maçlarda kalesini gole kapatan Konya temsilcisi, Galatasaray deplasmanında ilk dakikada topun ağlarına gitmesine engel olamadı.
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!

    Yeşil-beyazlılar, maçı 2-1 kaybederek bu sezonki ilk mağlubiyetini de yaşadı.
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!

    DİREKLERE TAKILDI

    Arabam.com Konyaspor'un iki şutu direğe takıldı.
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!

    Maçın 23. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in ceza sahasında şutunda savunmadan seken top direkten döndü. 27. dakikada ise Endri Çekici'nin yaklaşık 25 metreden çıkardığı şutta top yine direğe isabet etti.
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!

    ENDRİ ÇEKİCİ SAKATLANDI

    Konyaspor'da maça etkili başlayan ve 1-1'lik beraberlik golüne imza atan Endri Çekici, sakatlanarak oyundan çıktı.
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!

    Mücadelenin 27. dakikasında yaklaşık 25 metreden çıkardığı şutu direkten dönen Endri Çekici, bu pozisyonda arka adalesinden sakatlandı. 
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!

    Arnavut futbolcu, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve yerini 31. dakikada Cebrail Karayel'e bıraktı.
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!
  • Konyaspor'da Sehic kırmızı kart gördü kaleye stoper Adil Demirbağ geçti!

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