Mavi-beyazlı ekibin, Süper Lig'de mücadele ettiği 2018-2019 sezonu başında kadrosuna kattığı Bosna-Hersekli futbolcu, takımı TFF 1. Lig'e düşmesine rağmen ortaya koyduğu performansla alkış aldı. TFF 1. Lig'de bu sezon tüm maçlarda takım kaptanlığı yapan 32 yaşındaki kaleci, 34 müsabakanın tamamında sahada kalarak en istikrarlı futbolcu oldu. Sehic, 26 golle rakip takımlara en az skor şansı tanıyan kaleci olarak da ön plana çıktı.

Bosna-Hersek Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Sehic, formasını terlettiği Erzurum temsilcisinin bu sezon 62 puan alarak Süper Lig'e çıkmasına önemli katkıda bulundu.

Lig süresince oldukça iyi bir performans ortaya koyarak 16 maçta kalesini gole kapatan Sehic, rakip fileleri 42 kez havalandıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 26 kez ile ligin en az gol yiyen ekibi olmasını sağlayan futbolcuların başında yer aldı.

SEHİC: SÜPER LİG'DE KALICI BİR TAKIM OLACAĞIMIZA İNANIYORUM

İbrahim Sehic, AA muhabirine, geçmişte Süper Lig'e hazır olmayan takımda, transferler konusunda ister istemez bazı hatalar yapıldığı ve bunun sonucunda 2018-2019 sezonu sonunda TFF 1. Lig'e düştüklerini belirtti.

Tecrübeli hocalar sayesinde bu sezon yine Süper Lig'e çıktıklarını aktaran Sehic, "Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek mutlaka iyi bir takım kuracaktır. Aynı zamanda başkanımız ve yönetim kurulumuz bunun üzerine çok ciddi çalışıyorlar. Bu çalışmalarla en az 10 yıl Süper Lig'de kalıcı bir takım olacağımıza inanıyorum." dedi.

Ligin en az gol yiyen kalecisi olmasının sadece kendisinin veya savunmanın performansından kaynaklanmadığını vurgulayan Sehic, şöyle konuştu:

"Ön bölgede, ofansif tarafta oynayan arkadaşlarımız da bu süreçte bize çok yardım ettiler. Az gol yememizde bir takım çabası var. Onların da verdiği mücadele ile aslında biz bu savunmayı sergileyebildik. Onun dışında kendi adıma tabii ki mutluyum. Sakatlıksız, kazasız, belasız bir şekilde bu sezonu kapattım ama sadece defans veya benim performansım değil, bütün takımın çabası ve mücadelesi sonucu en az gol yiyen takım haline geldik."

Güzel yorumlar almanın öz güvenini arttırdığına işaret eden Sehiç, "Futbolun içindeki kişilerinden pozitif yorumlar almak bir oyuncuyu elbette mutlu eder. Bunlar beni de mutlu ediyor. İster istemez öz güvenimi artırıyor. Bunları duyuyordum, bana ulaşıyor. Bir futbolcu için takdirleri ve pozitif yorumları almak güzel şey. Diğer taraftan da geleceğim adına kazasız, belasız, sakatlıksız devam etmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.