'Şehir ve Tarım Paneli' başkentte gerçekleşti

Panelin açılış konuşmalarını TARPOL Başkanı ve Önceki Dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci gerçekleştirdi. Açılış bölümünde ayrıca Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş de “Yerel Yönetimler, Şehir ve Tarım” başlıklı bir konuşma yaptı.

Konuşmacılar; küresel ölçekte hızla artan kent nüfusuna, iklim değişikliği ve gıda güvenliğindeki risklere dikkat çekerek, tarımın bu süreçteki hayati rolüne vurgu yaptılar. İnsanın doğadan kopuşu ve gıda üretim zincirindeki etkinliğinin azalmasının ortaya çıkardığı sorunlara değinen konuşmacılar, bu sürecin yönetilmesinde ortak aklın ve TARPOL gibi düşünce kuruluşlarının önemini vurguladılar. Katılımcılar ayrıca, bilimsel ve teknolojik çözüm önerilerinin ancak ilgili tüm tarafların aktif katılımıyla mümkün olabileceğini ifade ettiler.

İki oturum halinde devam eden panelin ilk bölümünde “Şehir Hayatı ve Gıda Güvenliği” konusu masaya yatırıldı. Şehir ve gıda güvenliği, alternatif çözümler, yeni nesil şehirlerin tasarımı ve tarımı, tarım ve şehir mimarisi, iklim değişikliği ve şehir yaşamı ile yeni nesil teknolojiler ve şehir tarımı gibi başlıklarda bildiriler sunuldu. Oturum sonunda; hızlı şehirleşmenin ve büyük kentleşme süreçlerinin insan yaşamı, çevre ve gıda sistemleri üzerinde ciddi riskler doğurduğu belirtildi. Ayrıca, kırsal alanlardan ve tarımsal üretim sistemlerinden kopuşun coğrafi ve kültürel özelliklere bağlı olarak farklı sorunlar ürettiği ve çözüm yollarının yerel yaşama entegrasyon, ekonomik-sosyal gelişmişlik ve teknoloji kullanım seviyelerine göre şekillendiği ifade edildi. Avrupa ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde şehir tarımı uygulamalarının (şehir bahçeleri, çatı tarımı, toplum destekli tarım gibi) başarılı örnekler sunduğu da vurgulandı. İkinci oturumda ise “Şehir ve Tarım” başlığı altında Türkiye’deki tarihî birikimler ve modern yaklaşımlar değerlendirildi. Diyarbakır Hevsel Bahçeleri gibi kadim şehir tarımı örnekleri ile Bursa, Konya, Ankara ve Adana illerinin şehir tarımı ve kırsal kalkınma tecrübeleri ele alındı. Yapılan değerlendirmelerde Anadolu’da köklü bir şehir tarımı geleneğinin varlığına dikkat çekilerek, hızlı şehirleşmenin ve plansız büyümenin bu geleneğe zarar verdiği ifade edildi. Ancak 2014 sonrası yerel yönetimlerin şehir ve tarım ilişkisine daha fazla önem verdiği, bu alanda tecrübe birikimi oluştuğu ve planlama ile teknoloji kullanımının geliştirilmesi gerektiği belirtildi.