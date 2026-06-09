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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şehit pilotun kardeşi motosiklet kazasında yaşamını yitirdi | Son dakika haberleri

        Şehit pilotun kardeşi motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

        Malatya'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Emrah Ertan (27), hayatını kaybetti. Ertan'ın, 2012 yılında Suriye tarafından düşürülen keşif uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 22:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şehidin kardeşi motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

        Malatya'daki kaza, Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Emrah Ertan'ın kontrolünü kaybettiği 44 AIL 998 plakalı motosiklet, refüje çarpıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ertan, ambulans ile kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde bilgisayar mühendisi olarak görev yaptığı öğrenilen Emrah Ertan’ın, 22 Haziran 2012 tarihinde Doğu Akdeniz üzerinde görev uçuşu sırasında Suriye tarafından düşürülen RF-4E tipi Türk keşif uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın kardeşi olduğu belirtildi. Ertan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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