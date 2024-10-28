Şehit torunu gururlandırdı

Bingöl'de ilkokul 3. Sınıf Öğrencisi olan Yiğit Eymen Kera, ekmek aldıktan sonra evine döndüğü sıralarda bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyunca, saygı duruşuna geçti.

DHA'nın haberine göre Yiğit Eymen’in o anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından küçük çocuğun İstiklal Marşı hassasiyeti izleyenleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.

Görüntüyü izleyenlerden biri olan İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Yiğit Eymen Kera ve ailesini ziyaret etti. Orhan, Yiğit Eymen'e bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti.

Yiğit Eymen Kera ise İl Emniyet Müdürü Orhan'a teşekkür etti. Küçük çocuk yaşananlarla ilgili "Ekmeğimi almış gidiyordum. Okulda İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca yolda bekledim ve İstiklal Marşı'nı okudum." dedi. REKLAM "GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI" Görüntüleri izlediğinde gururlandığını belirten İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, "İstiklal Marşı okunurken Yiğit'in yanından geçen insanlar da vardı. Milli ve manevi değerlerinin bu kadar farkında ve buna tepki gösteren böyle bir evladı görmek göğsümüzü kabarttı. Hemen ona sarılmak, ailesini tebrik etmek istedik. Böyle bir bilinçle ve terbiye ile yetiştirilen evladımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güzel gençlerden. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. İnşallah karakteri böyle devam eder. Büyüdüğünde de kendisi gibi milli ve manevi değerlerinin bilincinde, ahlaklı ve güzel nesiller yetiştirsin” diye konuştu.