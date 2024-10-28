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        Şehit torunu gururlandırdı

        Bingöl'de ekmek aldıktan sonra eve dönerken bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyan 9 yaşındaki Yiğit Eymen Kera'nın saygı duruşuna geçmesi cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Küçük Kera'ya bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti. İzleyenleri duygulandıran küçük çocuğun şehit torunu olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:04 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:29
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        Şehit torunu gururlandırdı
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        Bingöl'de ilkokul 3. Sınıf Öğrencisi olan Yiğit Eymen Kera, ekmek aldıktan sonra evine döndüğü sıralarda bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyunca, saygı duruşuna geçti.

        DHA'nın haberine göre Yiğit Eymen’in o anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından küçük çocuğun İstiklal Marşı hassasiyeti izleyenleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.

        Görüntüyü izleyenlerden biri olan İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Yiğit Eymen Kera ve ailesini ziyaret etti. Orhan, Yiğit Eymen'e bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti.

        Yiğit Eymen Kera ise İl Emniyet Müdürü Orhan'a teşekkür etti. Küçük çocuk yaşananlarla ilgili "Ekmeğimi almış gidiyordum. Okulda İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca yolda bekledim ve İstiklal Marşı'nı okudum." dedi.

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        "GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI"

        Görüntüleri izlediğinde gururlandığını belirten İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, "İstiklal Marşı okunurken Yiğit'in yanından geçen insanlar da vardı. Milli ve manevi değerlerinin bu kadar farkında ve buna tepki gösteren böyle bir evladı görmek göğsümüzü kabarttı. Hemen ona sarılmak, ailesini tebrik etmek istedik. Böyle bir bilinçle ve terbiye ile yetiştirilen evladımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güzel gençlerden. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. İnşallah karakteri böyle devam eder. Büyüdüğünde de kendisi gibi milli ve manevi değerlerinin bilincinde, ahlaklı ve güzel nesiller yetiştirsin” diye konuştu.

        YİĞİT EYMEN ŞEHİT TORUNU

        Küçük çocuğun annesi Hasret Kera, oğlunun milli değerlere bağlılığından gurur duyduklarını ifade ederek, Yiğit Eymen'in dedesi Nihat ve dedesinin babası Yusuf Kebude'nin, 1993 yılında Bingöl'ün Çavuşlar köyünde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düştüğünü söyledi.

        SINIFINDA TEBRİK EDİLDİ

        Ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürü Orhan, Yiğit Eymen'i makam aracıyla okuduğu ilkokula götürüp, sınıfında Türk bayrağı hediye etti. Yiğit Eymen, arkadaşlarıyla birlikte saygı duruşunda bulunduğu anları izledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel de Yiğit Eymen'i sınıfında tebrik etti.

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        #Bingöl
        #istiklal marşı
        #haberler
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