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        Haberler Sağlık Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak - Haberler | Sağlık Haberleri

        Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde başlatılan uygulama ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevularını da öncelikli alabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:59
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        Şehit yakınları ve gaziler MHRS randevularında öncelikli olacak
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına, MHRS'de öncelik sağlanması amacıyla 12 Mayıs'ta Sağlık Bakanlığı ile "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarına Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Öncelik Protokolü" imzalandı.

        Protokol kapsamında dün başlatılan uygulamayla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına poliklinik hizmetlerindeki gibi MHRS randevularında da öncelik tanınacak.

        Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, randevularını normal olarak almakta ve hastanelere gittiklerinde, acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, 65 yaş üstü hastalar ve 7 yaş altı çocuklardan sonra poliklinik hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanabilmekteydi.

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