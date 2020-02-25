AA

Şekerbank, deprem riskine karşı dayanıksız yapıların sağlamlaştırılmasını finanse etmek için geliştirdiği “Bina Güçlendirme Kredisi”ni tüm Türkiye’deki ev sahiplerinin hizmetine sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre 0,99’dan başlayan faiz oranlarıyla sunulan krediden, kurul kararı alan apartman yönetimleri de ek belgeye gerek kalmadan faydalanabilecek.

Şekerbank, ev sahiplerine, binalarını depreme karşı güçlendirmelerine yönelik 0,99’dan başlayan faiz oranlarıyla finansman sunuyor. Banka’nın sunduğu "Bina Güçlendirme Kredisi" depreme dayanıksız bulunan binalarının güçlendirilmesi yönünde karar alan apartmanların yönetimleri de faydalanabilecek.

Bu kapsamda apartman yönetimleri, Kat Malikleri Kanunu’na göre 4/5 çoğunlukla alacağı yönetim kurulu kararı ile ek belgeye gerek olmadan söz konusu krediyi kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, krediye ilişkin, "İlgili otoritelerce Türkiye’de bulunan 6,7 milyon konutun depreme dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Deprem kuşağında olan ülkemizde nüfusumuzun yüzde 71’inin deprem riski taşıyan alanlarda yaşadığı gerçeğinden yola çıkarak geliştirdiğimiz ‘Bina Güçlendirme Kredisi’ ürünümüzü vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu hizmetimizi apartman yönetimlerine de sunarak bir ilke imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kumoğlu, enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı konusunda Şekerbank’ın Türkiye’de bir ilk olarak geliştirdiği EKOkredi ürününün de 10 yıldır müşterilerin hizmetinde olduğunu hatırlatarak, “Şekerbank olarak apartman yönetimlerini kredilendiren ilk bankayız. 10 yıldır konut ve işyeri olan 159 binin üzerinde binanın enerji tasarrufu ve verimliliği yatırımlarını EKOkredi ürünümüz ile finanse ederek binalarla ilgili dönüşüm yatırımlarında deneyim ve birikim sahibiyiz. Deprem riskine karşı geliştirdiğimiz ‘Bina Güçlendirme Kredisi' ile de yapıların dönüşümü alanındaki finansman çalışmalarımızı genişletiyoruz. Banka olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için geliştirdiğimiz kredi ile depreme karşı alınması gereken önlemlere finansal çözüm üretmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Binaları enerji verimli hale getirme ve depreme karşı güçlendirme gibi önemli ihtiyaçların finanse edilmesi için müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.