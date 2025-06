Düşük kalorili ve besleyici içeriğiyle karpuz, yaz sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Üstelik sadece meyvesi değil, çekirdeği de fayda dolu!

Yaz aylarının serinletici meyvelerinden biri olan karpuz, hem lezzeti hem de besleyici içeriğiyle sofraların vazgeçilmezi haline gelir. Yüzde 92’si sudan oluşan bu meyve, vitamin ve mineral bakımından zengin olmasına rağmen, içerdiği doğal şeker nedeniyle ölçülü tüketilmesi gerekir. Özellikle diyabet hastalarının karpuz yerken porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri önerilir.

- Kalori: 30 kcal

- Su: 91.45 g

- Protein: 0.61 g

- Toplam Yağ: 0.15 g

- Karbonhidrat: 7.55 g

- Lif: 0.4 g

- Şeker: 6.2 g

- Kalsiyum: 7 mg

- Demir: 0.24 mg

- Magnezyum: 10 mg

- Fosfor: 11 mg

- Potasyum: 112 mg

- Sodyum: 1 mg

- Çinko: 0.10 mg

- C Vitamini: 8.1 mg

Düşük kalorili bir meyve olan karpuz, bol su ve lif içeriğiyle sindirimi destekler, cilt sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Karpuz, likopen isimli güçlü bir antioksidan içerir. Bu madde özellikle prostat kanseri gibi bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkiler sunar. Aynı zamanda C vitaminiyle serbest radikallerin oluşumunu engeller.

A ve C vitaminleriyle zengin olan karpuz, kolajen üretimini destekleyerek cildi besler ve onarır. Aynı zamanda saçların nem dengesini korur, cildin daha sağlıklı görünmesine katkıda bulunur.

8. GÜNLÜK C VİTAMİNİ İHTİYACINA KATKI SAĞLAR

İçerisinde yer alan C vitamini sayesinde günlük olarak alınması gereken C vitamini ihtiyacı karşılanır. Bunun yanında C vitamini, enfeksiyonlarla savaşmada etkilidir bu da bağışıklık sistemini destekler.

KARPUZ ÇEKİRDEĞİNİN YARARLARI

Karpuzun sadece kendisi değil, çekirdekleri de oldukça faydalıdır. İçerdikleri "cucurbocitrin" maddesi kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olur. Ayrıca omega yağ asitleriyle kalp sağlığını destekler, hafızayı güçlendirir ve sinir iletimini düzenler. Günde bir avuç tüketmek yeterlidir; çiğ ya da kavrulmuş şekilde yenilebilir.

KARPUZU TÜKETMENİN PRATİK YOLLARI

- Taze Olarak: Dilimleyip doğrudan tüketebilirsiniz.

- İçecek Olarak: Limon ve nane ile karıştırarak ferahlatıcı içecekler hazırlayabilirsiniz.

- Salatalarda: Peynir ve yeşilliklerle birlikte salatalara ekleyebilirsiniz.

- Dondurulmuş Atıştırmalık: Küp küp doğrayıp dondurarak yaz için serinletici bir atıştırmalık yapabilirsiniz.

- Tatlılarda: Tatlı ve hafif yemeklerde doğal tatlandırıcı olarak kullanılabilir.

KARPUZ TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Şeker İçeriği: Diyabet hastaları için porsiyon kontrolü önemlidir.