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        Haberler Bilgi Yaşam Şekerli diye korkmayın! Karpuzun vücuda etkilerini öğrenince şaşıracaksınız!

        Sıcak havaların vazgeçilmez meyvesi karpuzun sağlığımıza faydaları nelerdir?

        Genellikle lezzetiyle ön planda olan karpuz, içerdiği vitaminler ve antioksidanlarla adeta doğal bir şifa kaynağıdır. Ancak fazla tüketimi dikkat gerektirir. İşte karpuzun saymakla bitmeyen faydaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:00
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        Karpuzun bilinmeyen faydaları!
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        Düşük kalorili ve besleyici içeriğiyle karpuz, yaz sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Üstelik sadece meyvesi değil, çekirdeği de fayda dolu!

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        KARPUZUN BESİN DEĞERLERİ VE SAĞLIĞA FAYDALARI

        Yaz aylarının serinletici meyvelerinden biri olan karpuz, hem lezzeti hem de besleyici içeriğiyle sofraların vazgeçilmezi haline gelir. Yüzde 92’si sudan oluşan bu meyve, vitamin ve mineral bakımından zengin olmasına rağmen, içerdiği doğal şeker nedeniyle ölçülü tüketilmesi gerekir. Özellikle diyabet hastalarının karpuz yerken porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri önerilir.

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        KARPUZUN BESİN PROFİLİ (100 GRAM İÇİN)

        - Kalori: 30 kcal

        - Su: 91.45 g

        - Protein: 0.61 g

        - Toplam Yağ: 0.15 g

        - Karbonhidrat: 7.55 g

        - Lif: 0.4 g

        - Şeker: 6.2 g

        - Kalsiyum: 7 mg

        - Demir: 0.24 mg

        - Magnezyum: 10 mg

        - Fosfor: 11 mg

        - Potasyum: 112 mg

        - Sodyum: 1 mg

        - Çinko: 0.10 mg

        - C Vitamini: 8.1 mg

        Düşük kalorili bir meyve olan karpuz, bol su ve lif içeriğiyle sindirimi destekler, cilt sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

        KARPUZUN FAYDALARI

        1. KABIZLIĞA KARŞI DESTEK OLUR

        Karpuzun yüksek su içeriği ve lif oranı, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar. Vücudun su dengesini korurken aynı zamanda tok tutar ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

        2. TANSİYONU DÜZENLER

        İçeriğindeki potasyum, magnezyum ve sitrülin sayesinde damarları gevşeterek kan basıncını düşürür. Bu da kalp-damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.

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        3. CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER

        A ve C vitaminleriyle zengin olan karpuz, kolajen üretimini destekleyerek cildi besler ve onarır. Aynı zamanda saçların nem dengesini korur, cildin daha sağlıklı görünmesine katkıda bulunur.

        4. LİKOPEN KAYNAĞIDIR

        Karpuz, likopen isimli güçlü bir antioksidan içerir. Bu madde özellikle prostat kanseri gibi bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkiler sunar. Aynı zamanda C vitaminiyle serbest radikallerin oluşumunu engeller.

        5. KALİTELİ UYKUYA DESTEK VERİR

        İçeriğindeki magnezyum sayesinde sinir sistemini rahatlatarak daha iyi bir uyku düzeni sağlar. Uykusuzluk sorunu yaşayanlar için doğal bir çözüm olabilir.

        6. KAS AĞRILARINI HAFİFLETİR

        Egzersiz sonrası karpuz veya karpuz suyu tüketimi, kas ağrılarını azaltabilir. Spordan sonra bir bardak karpuz suyu toparlanma sürecini hızlandırabilir.

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        7. SUSUZLUĞU GİDERİR

        Yüzde 92’i su olan karpuz tüketildiği zaman susuzluğu giderebilir. Su sağladığından vücut direncinin korunmasını sağlayarak bağışıklık sistemini destekler.

        8. GÜNLÜK C VİTAMİNİ İHTİYACINA KATKI SAĞLAR

        İçerisinde yer alan C vitamini sayesinde günlük olarak alınması gereken C vitamini ihtiyacı karşılanır. Bunun yanında C vitamini, enfeksiyonlarla savaşmada etkilidir bu da bağışıklık sistemini destekler.

        KARPUZ ÇEKİRDEĞİNİN YARARLARI

        Karpuzun sadece kendisi değil, çekirdekleri de oldukça faydalıdır. İçerdikleri "cucurbocitrin" maddesi kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olur. Ayrıca omega yağ asitleriyle kalp sağlığını destekler, hafızayı güçlendirir ve sinir iletimini düzenler. Günde bir avuç tüketmek yeterlidir; çiğ ya da kavrulmuş şekilde yenilebilir.

        KARPUZU TÜKETMENİN PRATİK YOLLARI

        - Taze Olarak: Dilimleyip doğrudan tüketebilirsiniz.

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        - İçecek Olarak: Limon ve nane ile karıştırarak ferahlatıcı içecekler hazırlayabilirsiniz.

        - Salatalarda: Peynir ve yeşilliklerle birlikte salatalara ekleyebilirsiniz.

        - Dondurulmuş Atıştırmalık: Küp küp doğrayıp dondurarak yaz için serinletici bir atıştırmalık yapabilirsiniz.

        - Tatlılarda: Tatlı ve hafif yemeklerde doğal tatlandırıcı olarak kullanılabilir.

        KARPUZ TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        - Şeker İçeriği: Diyabet hastaları için porsiyon kontrolü önemlidir.

        - Aşırı Tüketim: Fazla miktarda tüketimi mideyi rahatsız edebilir.

        - Çok Soğuk Tüketim: Hassas mideye sahip kişilerde rahatsızlık yaratabilir.

        KARPUZ İLE YAPILABİLECEK FERAHLATICI TARİFLER

        KARPUZLU KOKTEYL

        Karpuz ve Hindistan cevizinin lezzetleri bir araya gelince ne olur? Karpuzlu kokteyli dene ve gör!

        Malzemeler:

        Yarım karpuz

        4 bardak Hindistan cevizi suyu

        2 adet misket limonu

        Hazırlanışı:

        Karpuzun kabuklarını kesip çekirdeklerini ayıkla.

        Misket limonlarının suyunu sık.

        Limon suyu, karpuz ve Hindistan cevizi suyunu blender’da buluştur.

        Blender’da iyice parçalanan ve karışıp hazır hale gelen kokteylini doğrudan bardaklara ya da bir sürahiye boşalt.

        KARPUZLU DONDURMA

        Malzemeler:

        Çeyrek karpuz

        2 bardak süt

        2 yemek kaşığı toz şeker

        1 paket vanilya

        Hazırlanışı:

        Tüm malzemeleri bir blender’a koy ve hepsi iyice karışıp homojen hale gelene kadar karıştır.

        Hazır hale gelen karışımı ağzı kapaklı ve dondurucu için uygun kullanabileceğin bir kaba dök.

        Dondurucuya aldığın kabı 3 saat kadar beklet. Ardından çıkarıp dondurman alt üst olacak şekilde karıştır.

        Bu işlemin ardından dondurmanı bir gece buzdolabında beklet. Sabaha karpuzlu dondurman hazır!

        Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto

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