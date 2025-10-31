Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Şekip Mosturoğlu: Fenerbahçe'nin değerleri, Cumhuriyetin değerleriyle örtüşüyor - Fenerbahçe Haberleri

        Şekip Mosturoğlu: Fenerbahçe'nin değerleri, Cumhuriyetin değerleriyle örtüşüyor

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı'nın 102. kuruluş yıldönümü etkinliğinde, "Fenerbahçe'nin değerleri, Cumhuriyetin değerleriyle örtüşüyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 09:58 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "F.Bahçe'nin değerleri, Cumhuriyetin değerleriyle örtüşüyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıldönümü için Pera Palas Hotel'de etkinlik düzenledi.

        Etkinliğe Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve kongre üyeleri katılırken başkan Sadettin Saran, video mesajla konukların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        "FENERBAHÇE'NİN DEĞERLERİ, CUMHURİYETİN DEĞERLERİYLE ÖRTÜŞÜYOR"

        Organizasyonda konuşan Şekip Mosturoğlu, Cumhuriyet'in ilelebet payidar kalacağının altını çizerek "Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyet'i Türk milletine armağan etti. Atatürk ilkelerinin peşinde 102 yıldır yanında ve en büyük savunucuları olarak bulunuyoruz. Fenerbahçe'nin değerleriyle Cumhuriyet'in değerleri örtüşüyor. Atatürk'ün açtığı yol ve ilkeler, Fenerbahçe'nin ilkeleriyle uyuşuyor." ifadelerini kullandı.

        "FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN"

        Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Selim Akgül ise Beyoğlu'nun İstanbul'un incisi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

        "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi. Beyoğlu'nda Fenerbahçe'yi yaşamak için buradayız. Başkanımız video çekerek bize selamlarını gönderdi. Ateşten bir gömlek giydi. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!