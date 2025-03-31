Sekiz sayısından balonlara... Var olduğunu bilmediğiniz dünyanın en ilginç fobileri!

Fobiler, bazen en beklenmedik şekillerde ortaya çıkabilir. Balonlardan kaçanlar, göbek deliklerine bakmaktan korkanlar ya da yer fıstığı ezmesiyle ilgili endişeleri olanlar… İşte, duymamış olabileceğiniz en ilginç ve sıra dışı fobiler!

HAPHEPHOBIA – DOKUNULMA KORKUSU

Haphephobia, dokunulmaktan aşırı derecede korkmayı ifade eden bir fobi türüdür. Bu kelimenin kökeni Yunanca "haptein" kelimesine dayanır ve "iki şeyi birbirine bağlamak" anlamına gelir. Haphephobia, kişinin başkalarıyla fiziksel temasta bulunmaktan kaçınmasına neden olur ve sosyal hayatı olumsuz etkileyebilir.

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DORAPHOBIA – HAYVAN DERİSİNE DOKUNMA KORKUSU

Doraphobia, hayvan derisine ya da kürküne dokunma korkusudur. 19. yüzyıldan beri bilinen bu fobi, Granville Stanley Hall’un yaptığı araştırmalarda belirlenmiş ve bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir. Kelimenin kökeni Yunanca "dora" (hayvan derisi) kelimesine dayanır. Bu fobiye sahip kişiler, hayvanlarla temas etmekten kaçınarak evcil hayvan sahibi olmaktan da çekinebilirler.

ARACHIBUTYROPHOBIA – YER FISTIĞI EZMESİNİN AĞIZ TAVANINA YAPIŞMA KORKUSU

Arachibutyrophobia, yer fıstığı ezmesinin ağız tavanına yapışmasından korkmayı ifade eder. Günlük hayatta birçok insan bu durumu yaşamış olabilir ancak bu fobiye sahip olanlar için oldukça stres verici bir deneyimdir. Korkunun şiddeti kişiden kişiye değişir; bazıları küçük miktarlarda yer fıstığı ezmesi tüketebilirken, bazıları tamamen kaçınır.

ARITHMOPHOBIA – SAYI KORKUSU Matematik dersini sevmeyen birçok kişi olabilir, ancak arithmophobia (diğer adıyla numerophobia) gerçek bir sayılar korkusudur. Bu korkuya sahip olan kişiler, matematik yapmaktan veya sayılarla uğraşmaktan aşırı derecede endişe duyarlar. Günlük hayatın birçok alanında sayıların önemli olması nedeniyle, bu fobi kişinin yaşamını önemli ölçüde zorlaştırabilir. REKLAM XANTHOPHOBIA – SARI RENK KORKUSU Xanthophobia, sarı renkten korkma durumudur. Bu fobiye sahip kişiler, sarı renkli nesnelerden kaçınabilirler. Hatta bazıları sarı yiyecekleri tüketmekten bile çekinir. Sarı, doğada ve günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir renk olduğundan, bu fobi kişinin hayatını oldukça zorlaştırabilir. OCTOPHOBIA – SEKİZ SAYISI KORKUSU Octophobia, sekiz sayısından korkma durumudur. Sayılara karşı duyulan fobiler arasında nadir görülen bir türdür. Sekiz sayısı sonsuzluk sembolüne benzediği için bu fobinin gelişmiş olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, kişinin geçmişinde travmatik bir olayın sekiz sayısıyla ilişkilendirilmiş olması da bu korkunun kaynağı olabilir. GLOBOPHOBIA – BALON KORKUSU Globophobia, balon korkusu olarak bilinir ve şiddeti kişiden kişiye değişir. Kimi insanlar balonlara yaklaşmaktan çekinirken, bazıları balonları gördüklerinde bile yoğun kaygı hisseder. Çocukluk döneminde balonların patlaması sonucu oluşan travmatik deneyimler bu fobiye yol açabilir. Ayrıca, balonların genellikle palyaçolarla bir arada olması nedeniyle, coulrophobia (palyaço korkusu) ile bağlantılı olabileceği düşünülmektedir.