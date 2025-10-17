Sektörden konutta rekor değerlendirmesi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay ülke genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek eylül verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki rekor 147 bin 143 ile 2021 Eylül'de görülmüştü.

"Anadolu'da konut alımı artıyor"

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, satışlardaki yükselişin birkaç temel sebebi olduğunu belirterek, "Büyükşehirlerde konut fiyatları yüksek ama Anadolu'nun belirli şehirlerinde uygun fiyatlı konutlar var ve vatandaşlar bu büyükşehirlerdeki yüksek fiyatlı konutları görünce Anadolu şehirlerindeki uygun fiyatlı konutlara yöneliyor, burada alımların arttığını gözlemliyoruz." dedi.

Vatandaşların, mevduat faizlerinde yaşanan düşüş ve altın fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak kar satışları gerçekleştirmesiyle konut alımına yöneldiğini dile getiren Akdoğan, vatandaşların yüksek kira bedeli ödemek yerine konut kredisi kullanarak alım yapanların sayısının da azımsanamayacağını vurguladı.

"Peşin alımlarda indirim avantajı konuta yatırımı artırdı" Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de faiz indirim adımlarının başlamasıyla vadeli mevduattan çıkışın arttığını belirterek, "Gayrimenkulde peşin alımlarda indirim avantajı ve gayrimenkulün güvenli yatırım aracı olması nedeniyle konuta yatırım hız kazandı. Satışlara baktığımızda peşin indirimlerin yanı sıra ev sahipliği için kredili borçlanma yoluna da gidildiğini görüyoruz." diye konuştu. Konut satışlarının bir kısmının kentsel dönüşüm üzerinden geldiğini ifade eden Şişik, eski yapıların yeniden inşa sürecinin satışlara olumlu yansıdığını söyledi. Şişik, "Artışın diğer aylarda da devam edip yılın 1,5 milyon ve üzeri konut satışıyla tamamlanmasını öngörüyoruz. Yine hükümetin hazırladığı yeni konut projeleriyle inşaat sektöründe ivmelenme olacağı gibi sektörün desteklediği mobilya, ev eşyası, yapı malzemesi gibi 200 alt kolundaki satışlar da olumlu etkilenecektir." ifadelerini kullandı. "Yılı rekorla kapatabiliriz" Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz ise konutun enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülmesinin yatırımcı talebini canlı tuttuğunu belirterek, "TL'nin reel değer kaybı, mevduat ve finansal enstrümanların getirisinin sınırlı kalması, bireyleri gayrimenkule yöneltiyor." dedi.

Vatandaşların, kentsel dönüşüm ihtiyacı ve artan deprem bilinci nedeniyle özellikle büyükşehirlerde yenilenmiş konutlara talebinin arttığını dile getiren Ekiz, "Konutun güvenli liman algısı sürdükçe ve arz tarafı kısıtlı kaldıkça, fiyatlarda yumuşama olsa da talep tabanı güçlü kalacaktır. Kamu destekli düşük faizli kredi paketi ya da yeni bir konut finansmanı modeli gündeme gelirse, yılı rekorla kapatabiliriz." dedi. "Ödeme seçeneklerinin çeşitlenmesi satışları destekliyor" Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkan Yardımcısı Halit Sönmez de konut satışlarındaki yüksek performansı "Türkiye'deki güçlü barınma ihtiyacının yanı sıra yatırımcıların gayrimenkule olan güvenine" başladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Konut, hala hem bireyler hem de yatırımcılar için en güvenli ve uzun vadeli yatırım aracı olma özelliğini koruyor. Ayrıca sektördeki markalı konut projelerinin artması, ödeme seçeneklerinin çeşitlenmesi ve arzın bölgesel olarak güçlü kalması satışları destekliyor. İnsanlar birikimlerini korumak ve geleceğe yatırım yapmak için gayrimenkule yönelmeyi sürdürüyor. Satışlardaki ivmenin yılın son çeyreğinde de devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle yıl sonuna doğru firmaların sunduğu kampanyalar, alternatif finansman modelleri ve konutun bir yatırım aracı olarak cazibesini koruması bu hareketliliği destekleyecektir."

Sönmez, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotif alanlarından biri olmayı sürdürdüğünü kaydederek, kentsel dönüşüm projeleri, yeşil bina uygulamaları ve yeni nesil konut çözümleri sayesinde sektörün geleceğini oldukça parlak gördüklerini vurguladı. "Altın ve mevduat etkisiyle rekor" Hakan Bucak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı ve Gayrimenkul Girişimcisi Hakan Bucak, "Konut satışları tam 15 aydır yükselişini sürdürüyor" dedi. Ülke genelinde konut satışlarının eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 artarak 150 bin 657 olduğunu belirten Bucak, "Böylece 2025 yılının en yüksek aylık satışı görüldü. Aynı zamanda tüm zamanların en iyi eylül ayı satışı da gerçekleşti." dedi. Yılın ilk 9 ayındaki satışlara değinen Bucak, "Ocak-Eylül döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.2 oranında artarak 1 milyon 128 bin 727 oldu. Yılın kalan üç ayında aynı iştah devam ederse 2025 rekor yıl olacak ve ilk kez 1.5 milyon bandı aşılacak." diye konuştu.

Satışlarda banka kredisi kullanım oranının hala istenen seviyede olmadığına değinen Bucak, "Eylül ayında banka kredili konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.4 oranında artarak 21 bin 266 oldu. Adet bazında yılın en yüksek rakamı. Ancak toplam konut satışları içinde kredili satışların payı sadece yüzde 14.1 olarak gerçekleşti. Sağlıklı bir piyasa için bu oranın yüzde 40-50 bandına çıkması gerekli." dedi. Tüketicinin peşin ve senetli yöntemle ev sahibi olmayı seçtiğini dile getiren Hakan Bucak, "Banka kredisi dışındaki yöntemle yapılan satışlar eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 oranında artarak 129 bin 391 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85.9. Bu da gösteriyor ki, altın ve mevduat gibi farklı yatırım araçlarındaki birikimler gayrimenkule geldi. Hem yatırımcı hem de oturmak için ev alanlar bu dönemi fırsata çeviriyor. Fiyatlar dip yaptı ama artacak beklentisi ve cazip hale gelen amortisman süresi alım kararında etkili oluyor. TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksi de reel düşüşte sona gelindiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Konut satışları canlıyken, üretimde henüz beklenen hareketliliğin yakalanamadığını dile getiren Bucak, gerileyen arzın fiyat ve kira artışına yol açacağı konusunda uyarıda bulundu. "Kredili satışlarda hareketlenme var" Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş ise geçen yılı yüksek maliyet ve yüksek faizle geçiren Türkiye'nin bu sene bir ivme yakaladığını belirterek, satışlardaki artışa ilişkin verileri paylaştı. Kredili konut satışlarının eylülde geçen yılın aynı dönemine yüzde 34,4 artarak 21 bin 266 olduğunu dile getiren Güneş, toplam satışlar içinde kredili satışların payının yüzde 14,1 olarak gerçekleştiğini söyledi. Güneş, "Bu oran ocak-eylül döneminde ise yüzde 76 oldu. 9 ayda kredili satışların toplamdan aldığı pay yüzde 15'e yaklaştı. Geçen yıl bu oran yüzde 10 seviyelerindeydi. Ocak-eylül dönemine baktığımızda kredili satışlarda ciddi hareketlenme görüyoruz." şeklinde konuştu. "Rekorlar, vatandaşların konut ihtiyacını ortaya koyuyor" Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de faiz oranlarındaki yüksekliğe rağmen konut satışlarının rekor kırmaya devam ettiğini belirterek, bu gelişmenin vatandaşların konuta olan ihtiyacını ortaya koyduğunu söyledi.