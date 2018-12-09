Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC),üç gün önce etkili olan şiddetli yağış sonrasında, Girne'den Lefkoşa'ya gelmek isteyen Ahmet Kılınç (23),Tolga Bekçi (21),Günay Kandaz (18) ve Gaye Soyutok'un (18) içinde bulunduğu otokobil, sel sularının etkisiyle Çiklos bölgesinde uçuruma yuvarlandı.

TÜRKİYE'DEN ARAMA EKİBİ GİTTİ

DHA'da yer alan habere göre sabah yapılan aramalarda Ahmet Kılınç, Tolga Bekçi ve Günay Kandaz'ın cesetlerine ulaşıldı. Ancak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda uzman olarak çalışan Gaye Soyutok'a ulaşılamadı. Gaye Soyutok için Türkiye'den özel arama köpekleri getirilirken, KKTC'de görev yapan Türk askeri de seferber edildi.

ARAMALARA BAŞBAKAN DA KATILDI

Aramalara bizzat Başbakan Tufan Erhürman, Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu da başkanlık etti. Gaye Soyutok'u bulmak için 80 kişilik bir ekip görev aldı.

ÜÇ GÜN ARANDI VE GÖLET BOŞALTILDI

Üç gün süren aramalarda Gaye Soyutok'a ulaşılamaması üzerinde bölgede bulunan Doğanköy göletindeki su boşaltıldı. Dün gece geç saatlerde ise üç metre derinlikte ortaya çıkan çamurun içerisinde Gaye Soyutok'un cansız bedenine ulaşıldı. Soyutok bugün toprağa verileceği bildirildi.

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