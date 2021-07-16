Yurdumuzda bir kişi hayatını kaybettiğinde ardından sela okunur ve cenaze namazı kılınır. Bu gece ise 15 Temmuz şehitleri için sela veriliyor. Peki sela neden okunur? Sela hakkında bilgiler haberimizde...

SELA NEDEN NE ZAMAN OKUNUR?

Sala veya Selâ, Cuma ezanından önce cuma günleri minareden okununan salavat-ı şerifeler. Ayrıca bir vefat duyurusu olarak her zaman vakit namazlarından önce okunur. Perşembe gecelerinde yatsı ezanından önce, Cuma günleri öğle ezanından yaklaşık bir saat önce, bazı camilerde de Ramazan ayında sabah ezanından önce okunur.

SALA'NIN OKUNUŞU

Essalatü vessalamu aleyke ya Rasulallah

essalatü vessalamu aleyke ya Habiballah

essalatü vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin.

veselamün alel murselin

velhamdulillahi rabbil alemin.

Selam(esenlik,barış) ve dua senin üzerine olsun ey Allah'ın elçisi

Selam(esenlik,barış) ve dua senin üzerine olsun ey Allah'ın sevgilisi

Selam(esenlik,barış) ve dua senin üzerine olsun ey geçmişin ve geleceğin efendisi.

Selam olsun tüm elçilere(Peygamberlere)

Övgüler yalnızca alemlerin rabbi (yaratıcısı,öğreticisi,terbiyecisi) Allah'adır.