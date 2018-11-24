Selahattin Gürkan, AK Parti'nin Malatya Belediye başkan adayı oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Malatya Belediye başkan adayını açıklamasıyla birlikte Selahattin Gürkan kimdir, internette araştırılıyor. Peki, Selahattin Gürkan kimdir?

SELAHATTİN GÜRKAN KİMDİR?

1958 yılında Malatya'da doğan Gürkan İlkokulu, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü ve Bolu Eğitim Enstitüsü bölümlerinden mezun oldu.

1979-1989 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

1995-2001 yılları arasında MEB İlköğretim Müfettişi, 2001-2003 yılları arasında da Malatya İŞ-KUR İl Müdürü olarak görev yaptı.

2004-2009 ve 2009-2013 dönemlerinde Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini yaptı ve üçüncü dönem Belediye Başkanlığı görevini hali hazırda devam ettirmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ