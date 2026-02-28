Canlı
        Haberler Objektife Takılanlar Selahattin Paşalı'dan itiraf

        Selahattin Paşalı'dan itiraf

        Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı, samimi bir itirafta bulunarak, "Bu günlere geleceğimi tahmin etmiyordum" dedi

        Giriş: 28.02.2026 - 09:58 Güncelleme:
        "Bu günlere geleceğimi tahmin etmiyordum"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı ile birlikte Milano Moda Haftası dönüşü İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı. Paşalı, "Moda haftası için gitmiştik, güzel bir değişiklik oldu" dedi.

        Muhabirlerin, “Babalık nasıl gidiyor?” sorusuna da yanıt veren oyuncu, "Bambaşka bir duygu babalık. Çok şükür her şey yolunda" ifadelerini kullandı. Paşalı, 'Masumiyet Müzesi' projesiyle ilgili ise, "Çok mutluyuz. Emeği geçen herkes mutludur umarım. Geri dönüşler güzel" dedi.

        Oyuncu, 2022'de Lara Tümer ile evlenmiş, aynı yıl da kızları Leyla Pera dünyaya gelmişti.
        Oyuncu, 2022'de Lara Tümer ile evlenmiş, aynı yıl da kızları Leyla Pera dünyaya gelmişti.

        Ünlü oyuncu, "Bu günlere geleceğinizi tahmin ediyor muydunuz, bu kadar ünlü olmayı düşünüyor muydunuz?" sorusuna ise, "Etmiyordum. Çok şükür, çalışmaya devam" yanıtını verdi.

