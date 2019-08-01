Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Selami Şahin, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahne aldı. “Eskimeyen Şarkılar" tiyatral konser konseptiyle sahne alan sanatçı, konser açılışında yaptığı konuşmada, sevenleriyle bir arada olmaktan dolayı gururlu olduğunu dile getirerek, "Yıllardır Selami Şahin varsa ben sizinle varım. Size ne kadar çok şarkı söylesem, beste yapsam hakkınızı ödeyemem. Allah sizleri başımdan eksik etmesin" dedi.

"ACILI GÜNLER YAŞADIM"

Şahin, müzik hayatında notayı kendi kendine öğrendiğini anlatarak, "Ne acılı günler yaşadım. Çalıştım, koşturdum ve hayatımın ilk bestesi 'Altın Kelebek Yılın Birincilik Ödülü’nü aldı. Daha çocuktum. 1969 yılında yapmıştım. 16 yaşındaydım. Bu şarkı da 'Yalancısın Sevgilim'di." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde ünlü sanatçıya orkestranın yanı sıra birçok dansçı eşlik etti. Konseri izlemeye gelenler arasında Selen Görgüzel Alkan ve Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ve eşi Didem Şahin vardı.

"TRAVMAMI HALA ATLATAMADIM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde Türk sinemasının usta ismi Enis Fosforoğlu’nun cenazesinde tabuta sarılarak eşi Hamdi Alkan’ın cep telefonuyla fotoğraf çektirdiği haberlerine Selen Görgüzel, “O konuyla ilgili travmamı hala atlatamadım. Olmayan bir şey varmış gibi yansıtıldı. Poz veriyormuş gibi yansıtılması bizi karalama kampanyası gibiydi” dedi.