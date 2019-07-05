Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFiskosSelami Şahin: Eşim bana destek oluyor - Magazin haberleri

Selami Şahin: Eşim bana destek oluyor

Fantezi müziğinin efsane isimlerinden Selami Şahin, geçtiğimiz gün eşi Didem Şahin ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Şahin, "Ay sonunda Harbiye konserimiz olacak. Onun için hazırlıklarına erkenden başlıyoruz. Sağ olsun eşimde bana her zaman yardımcı olduğu kadar destek de oluyor" dedi

Selami Şahin

Fantezi müziğinin efsane isimlerinden Selami Şahin, geçtiğimiz gün eşi Didem Şahin ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Ay sonunda vereceği Harbiye Açık Hava konserine şimdiden hazırlandığını söyleyen usta şarkıcı, "Ay sonunda Harbiye konserimiz olacak. Malum orası çok özel bir yer. Onun için hazırlıklarına erkenden başlıyoruz. Sağ olsun eşimde bana her zaman yardımcı olduğu kadar destek de oluyor. Harbiye konserleri öncesinde de Ege bölgesinde yaz konserlerimiz devam edecek" açıklamasında bulundu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hakan Ural tatil öncesi alışverişte - Magazin haberleri
FİSKOSTatil öncesi alışveriş
Hamdi Alkan: Umarım güzel ve olumlu tepkiler alırız - Magazin haberleri
FİSKOS"Umarım güzel ve olumlu tepkiler alırız"
Dilek Birgen, Bodrum yolcusu - Magazin haberleri
FİSKOSBodrum yolcusu
Saruhan Hünel: Tuba kendini kanıtlamış bir oyuncu - Magazin haberleri
FİSKOS"Tuba kendini kanıtlamış bir oyuncu"
Kıvanç Tatlıtuğ yeğeninin yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
FİSKOS"Oğlumun en sevdiği amcası"
Ebru Polat: Sana ne benim kıyafetimden! - Magazin haberleri
FİSKOS"Sana ne benim kıyafetimden!"
Nurgül Yeşilçay: Ana gibi anayım! - Magazin haberleri
FİSKOS"Ana gibi anayım!"
Ünlü futbolcu Mesut Özil'den Alaçatı'da polis merkezine ziyaret - Magazin haberleri
FİSKOSMesut Özil'den polis merkezine ziyaret
Taht Oyunları'nın yıldızı Sophie Turner ile Joe Jonas evlendi - Magazin haberleri
FİSKOSİkinci düğün
Volkan Demirel'den takla şov - Magazin haberleri
FİSKOSVolkan Demirel'den takla şov

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X