Fantezi müziğinin efsane isimlerinden Selami Şahin, geçtiğimiz gün eşi Didem Şahin ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Ay sonunda vereceği Harbiye Açık Hava konserine şimdiden hazırlandığını söyleyen usta şarkıcı, "Ay sonunda Harbiye konserimiz olacak. Malum orası çok özel bir yer. Onun için hazırlıklarına erkenden başlıyoruz. Sağ olsun eşimde bana her zaman yardımcı olduğu kadar destek de oluyor. Harbiye konserleri öncesinde de Ege bölgesinde yaz konserlerimiz devam edecek" açıklamasında bulundu.