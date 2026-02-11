Selçuk Ernak: Ertuğrul Doğan olmasa böyle bir takım olmazdı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadelesini sürdüren Trabzonspor Basketbol Takımı, bu sezon ligde adeta fırtına estiriyor. Son 10 maçından da galibiyetle ayrılan bordo-mavili ekip, zirve mücadelesini sürdürüyor.

Trabzonspor Başantrenörü Selçuk Ernak, takımın genel durumu hakkında HT Spor’a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Selçuk Ernak'ın sözleri:

Jarmar Gulley, iki pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Takıma hücum kalitesi getirebilecek bir oyuncu olduğu için bizim adımıza önemli bir takviye oldu. Çünkü biz her kadar başarılı bir performans göstersek de kadromuz çok geniş değil.

Trabzonspor yönetiminin, başta Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın böyle bir vizyonu ve desteği olmasa böyle bir takım olmazdı. Bütün problemleri yönetimimiz çözdü. Herhangi bir sponsor olmadan, takımın oluşması için gereken mali katkının düzenli olarak takıma iletilmesi sağlandı.

İlk sene ve koyulan amaç için yapılan yatırımı yeterli buluyorum. Ama biz üstümüze buradaki basketbol kültürünü büyütmek gibi bir vazife aldık. Önümüzdeki sene Avrupa Kupası'nda yer alacaksak orada yarışmacı olabilmek için, ligin üst sıraları için basketbol yatırımlarının devam etmesi lazım.