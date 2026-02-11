Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Selçuk Ernak: Ertuğrul Doğan olmasa böyle bir takım olmazdı! - Basketbol Haberleri

        Selçuk Ernak: Ertuğrul Doğan olmasa böyle bir takım olmazdı!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde başarılı performansıyla dikkat çeken Trabzonspor'da başantrenör Selçuk Ernak, HT Spor'a özel çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 20:18 Güncelleme: 11.02.2026 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ertuğrul Doğan olmasa böyle bir takım olmazdı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadelesini sürdüren Trabzonspor Basketbol Takımı, bu sezon ligde adeta fırtına estiriyor. Son 10 maçından da galibiyetle ayrılan bordo-mavili ekip, zirve mücadelesini sürdürüyor.

        Trabzonspor Başantrenörü Selçuk Ernak, takımın genel durumu hakkında HT Spor’a özel açıklamalarda bulundu.

        İşte Selçuk Ernak'ın sözleri:

        Jarmar Gulley, iki pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Takıma hücum kalitesi getirebilecek bir oyuncu olduğu için bizim adımıza önemli bir takviye oldu. Çünkü biz her kadar başarılı bir performans göstersek de kadromuz çok geniş değil.

        REKLAM

        Trabzonspor yönetiminin, başta Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın böyle bir vizyonu ve desteği olmasa böyle bir takım olmazdı. Bütün problemleri yönetimimiz çözdü. Herhangi bir sponsor olmadan, takımın oluşması için gereken mali katkının düzenli olarak takıma iletilmesi sağlandı.

        İlk sene ve koyulan amaç için yapılan yatırımı yeterli buluyorum. Ama biz üstümüze buradaki basketbol kültürünü büyütmek gibi bir vazife aldık. Önümüzdeki sene Avrupa Kupası'nda yer alacaksak orada yarışmacı olabilmek için, ligin üst sıraları için basketbol yatırımlarının devam etmesi lazım.

        Marcquise Reed, bu sezonun MVP'si olabilir. Bence bizim en büyük başarılarımızdan birisi onu ikna ederek bu kulübe getirebilmek oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bebek'te trafiği kapatıp aracında dans eden kadın hastaneye yatırıldı

        BEBEK'te aracıyla yolda ilerleyen Gizem K. (29), bir anda caddede durarak trafiği kapattı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen gitmeyen ve aracından da inmeyen kadın dans etmeye başladı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de