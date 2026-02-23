Canlı
        Selçuk İnan: Beşiktaş son dönemlerde gerçekten çok formda - Kocaelispor Haberleri

        Selçuk İnan: Beşiktaş son dönemlerde gerçekten çok formda

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Beşiktaş son dönemlerde gerçekten çok formda. Oyuncuları çok iştahlı, çok istekli; bunu da bireysel performanslara yansıtıyorlar. Gol atıyorlar, önde oynamaya çalışıyorlar. Fazlasıyla pozisyona giriyorlar. Çok formda bir takıma karşı kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynayacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 19:36
        "Beşiktaş son dönemlerde gerçekten çok formda"

        Süper Lig’in 24’üncü haftasında Kocaelispor, 28 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Körfez temsilcisi, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma ve istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolculardan Botond Balogh, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

        SELÇUK İNAN: OYUNCULARI ÇOK İŞTAHLI, ÇOK İSTEKLİ

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamasında, “Beşiktaş son dönemlerde gerçekten çok formda. Oyuncuları çok iştahlı, çok istekli; bunu da bireysel performanslara yansıtıyorlar. Gol atıyorlar, önde oynamaya çalışıyorlar. Fazlasıyla pozisyona giriyorlar. Çok formda bir takıma karşı kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Bizim de aslında belki son Rize maçı, bundan önce oynamış olduğumuz oyunların altında kalmış olabilir. Bizim gibi takımların bütün sene boyunca bu kadar yüksek oynaması da çok kolay değil. Oyuncularımız bugüne kadar bunu gerçekten sahaya yansıttılar, o yüzden de onlara hep teşekkür ettim. Bence Beşiktaş maçı da bu maçlardan biri olmalı bizim için. Bundan önce iç sahada oynadığımız maçlar gibi taraftarımızla beraber mücadele etmeliyiz, istemeliyiz. Beşiktaş her ne kadar güçlü olursa olsun, bir şekilde bu maçı kazanmak, puanlar almak için sahaya çıkacağız” dedi.

        "TAYFUR İNŞALLAH ARAMIZDA OLACAK"

        Takımdaki sakatlık ve cezalı oyuncu durumunu değerlendiren İnan, “Massadio Haidara cezalı, biliyorsunuz. Jovanovic’in oynama ihtimali çok zor. Susoho’nun sakatlığı var. Tayfur inşallah aramızda olacak. Birkaç tane eksiğimiz var ama ben değerlendirme yaparken sakat oyuncuların eksikliğinden ziyade elimizde olan oyuncuların performansından yola çıkıyorum. Biz 11 kişi sahaya çıkacağız. Dediğim gibi kendi sahamızda, seyircimiz önünde bugüne kadar hep üstün oynayan taraf olduk. Üst mücadele gösterdik. Amacım yine böyle güzel bir oyun ve taraftarlarımıza güzel bir mücadele seyrettirmek. Bunun sonucunda da puanlar kazanmak çok güzel olur” ifadelerini kullandı.

        BALOGH: BEŞİKTAŞ GÜÇLÜ BİR RAKİP

        Botond Balogh ise, “Son Rize maçında benim ve takımın performansı yeterli değildi. Olması gereken ve yapabileceğimizden kötü bir performans sergiledik. Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Futbolda her hafta aynı oyuncular oynamıyor. Takım da yalnızca 11 kişiden ibaret değil. İyi performans gösteren, iyi oynayan o hafta şans buluyor. Beşiktaş güçlü bir rakip; dün de Göztepe’ye karşı 4-0’lık galibiyet aldılar. Biz aynı yaklaşım ve mantalite ile devam edeceğiz. Kupa maçında nasıl oynadıysak onlara karşı aynı şekilde oynayacağız” diye konuştu.

