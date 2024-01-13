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        Haberler Gündem Eğitim Selçuk Öğretmen yine ‘dünyanın en iyi eğitimcileri’ listesinde

        Selçuk Öğretmen Cambridge Üniversitesi’nin mesleğine adanmış öğretmenler yarışmasında Avrupa birincisi oldu

        'Cambridge Mesleğe Adanmış Öğretmen Ödülleri 2023'ün bölge birincileri arasında Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Dr. Selçuk Yusuf Arslan da yer aldı. Arslan, 99 ülkeden 11 binin üzerinde adayla yarıştı

        demetdemirkir@haberturk.com
        Giriş: 13.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:45
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        Selçuk Öğretmen yine dünyanın en iyi eğitimcisi listesinde
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        Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından beş yıldır düzenlenen 'Cambridge Mesleğe Adanmış Öğretmen Ödülleri 2023’ün bölge birincileri arasında Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Dr. Selçuk Yusuf Arslan da yer aldı.

        Beşinci kez verilen Cambridge Mesleğe Adanmış Öğretmen Ödülleri için 99 ülkeden 11 binin üzerinde aday yarıştı. Dünyanın dört bir yanındaki öğretmenlerin mesleki başarılarını ve özverili çalışmalarını ödüllendiren yarışmanın adayları; öğrenciler, veliler ve diğer öğretmenler tarafından belirlendi.

        ARSLAN YİNE BİRİNCİ

        Yarışmaya Türkiye’den aday gösterilen Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan, "STEM Stands Together" projesiyle bölge birincisi seçildi ve bölge birincileri arasında finale kalan altı isimden biri oldu. STEM Stands Together projesi; Türk ve göçmen öğrencileri, akademik becerilerini geliştirmeleri için STEM odaklı atölye çalışmalarında eşleştirerek bu sayede aralarında arkadaşlıklar kurulmasını teşvik ediyor.

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        İLETİŞİM ENGELLERİNİ ORTADAN KALDIRAN PROJE

        Birincilik ödülüne layık görülen Arslan, şunları söyledi: "STEM konularına olan yoğun ilgim ve öğrencilerimin akademik becerilerini geliştirdiğini ve yeni ilgi alanları edindiğini görmek beni mutlu ediyor. Göçmen öğrenciler ve diğer öğrenciler arasındaki iletişim engellerini ortadan kaldırmayı amaçlayan STEM Stands Together projesi aracılığıyla öğrencilerimin kaydettiği ilerlemeden gurur duyuyorum. Türkiye 4 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor ve okulumuzda 50'den fazla göçmen arkadaşımız var. Proje, STEM tabanlı atölyelerde bir Türk ile bir göçmeni bir araya getiriyor. Öğrencilerimin STEM ile birbirine bağlı arkadaşlıklar kurduğunu görmek inanılmaz derecede mutluluk verici. Proje kapsamında Türkiye’nin beş farklı şehrinde öğretmen eğitimleri düzenlendi. Projenin hedef kitlesi genişletilerek deprem bölgesinden başka şehirlere göç etmek zorunda kalan öğrenciler ve özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler de eklendi. Proje Türkiye’deki birçok okulda öğrenciler arasındaki iletişim bariyerini, STEM yaklaşımını öğrenciler arasında ortak dil olarak kullanarak yıkmaya devam ediyor."

        ÖDÜLÜ OKULUNDA TAKDİM EDİLDİ

        Mesleğe Adanmış Öğretmen Ödülü Avrupa birincisi Selçuk Öğretmen, ödülünü Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törenle Cambridge Assessment International Education Doğu Avrupa Bölge Danışmanı Gökhan Ünlüer’den aldı.

        CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARINA AİT DERS KİTAPLARINDA SELÇUK'A ÖZEL TEŞEKKÜR EDİLECEK

        Arslan’a, 2024 Şubat ayında yayımlanacak Cambridge Üniversitesi Yayınları’na ait ders kitaplarının ön yüzünde yer alan "Teşekkür" bölümünde yer verilecek.

        ÇEVRE VE AHLAKİ ÖNDERLİK KATEGORİSİNDE DÜNYANIN EN BAŞARILI GENCİ SEÇİLDİ

        Selçuk Yusuf Arslan, JCI (Junior Chamber International) tarafından 2023 yılında Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik kategorisinde de 'Dünyanın En Başarılı Genci' seçildi.

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        TOYP (Ten Outstanding Young Persons of the World) ismi verilen program 10 farklı kategoride olağanüstü çalışmaları olan 18-40 yaş arası kişilere takdim ediliyor.

        2022'de kategorisinde Türkiye birincisi seçilen Arslan, kodlama ve çevre eğitimini bütünleştirdiği modeliyle öne çıkmıştı.

        "DÜNYADA TAKİP EDİLMESİ GEREKEN 20 EĞİTİMCİDEN BİRİ"

        Teknolojinin akıllı kullanımı yoluyla eğitimde yeniliği hızlandırmak için küresel eğitim topluluğuyla birlikte çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ISTE'nin (Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu), ISTE 20 to Watch ödülü, 20 kişiye verildi. Çalışmalarıyla eğitim teknolojilerinde fark yaratan 20 gelecek vadeden kişiden biri de Selçuk Yusuf Arslan oldu.

        GLOBAL TEACHER PRIZE

        Selçuk Öğretmen, 2021'de eğitim nobeli olarak bilinen Global Teacher Prize'ın da sahibi oldu. Arslan, Global Teacher Prize yarışmasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girmeye hak kazandı. Arslan’ın kız öğrencilerle ve dezavantajlı bölgelerde gerçekleştirdiği kodlama çalışmaları, iklim değişikliğine teknoloji destekli çözümler ve öğrencilerinin aldığı uluslararası ödüller Global Teacher Prize değerlendirme komitesi tarafından öne çıkarıldı.

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