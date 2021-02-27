Bir dönem tiyatro yönetmenliği de yapan Yöntem daha sonra yönetmenliği kenara bırakmasının sebebini ise "Yönetmenlikten koptum. Çünkü oyunculuk egom ağır bastı. Çünkü tüm bu sorumluluğu üzerime alamam. Daha kendimle olan noktayı aşmış değilim. İlerde, belki daha sonra olabilir diye düşündüm." diyerek açıkladı.

Dizi, sinema ve tiyatroda bir projeye dahil olurken ilk olarak senaryoyu değerlendiğini belirten Selçuk Yöntem, "İlk önce senaryoyu ya da tiyatro metnini okuduğum dramatik yapısı, karakter çatışması çok önemli. Orada oynama duygusunu, hissini aldığım zaman kendi adıma birinci aşamayı geçmiş oluyorum. İkinci aşamada ise kadro kim bu çok önemli benim için. Uyumlu, pozitif insanların olmadığı bir kadro cehennem yaşatır tiyatroda, sinemada, dizide. Ekip işi yapıyoruz. Pürüz olduğu zaman ben o ortamda bulunamam. Bir tane problemli, pürüz çıkaran kişilik, karakter ve olursa imkansız orada bulunamam. O aşamayı da geçtikten sonra ise dizide hangi kanal, tiyatro ise hangi yapım, kim yönetecek, o yönetmen ile ben oyun gösterebilecek miyim gibi sorular ve sonrasında güzel buluşmalar, işler ortaya çıkıyor." dedi.