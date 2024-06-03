Selçuk Yöntem: Hasret giderdik

2008'de Aşk-ı Memnu adlı dizide başrolleri paylaşan Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gece eğlenmek için gittikleri bir mekânda birlikte fotoğraf paylaştı. İkiliye Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2016'da evlendiği eşi Başak Dizer de eşlik etti.

70 yaşındaki ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, o anları sosyal medya hesabından; "Hasret giderdik" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram