Selçuklu sarayının çevresindeki kalıntılar görünür hale geldi

"Su, kanallar vasıtasıyla da çekilmiş. Yağış azlığı ve kuraklık da buna neden oluyor. O sebeple özellikle gölün sığ suları altında, berrak olduğu zamanlarda hava fotoğrafları da keşif imkanı sağlıyor. Fotoğraflarla yapılar tespit ettik. Su altı çalışmalarında beklentimiz yüksek. Kubadabad Sarayı'ndan kuzeye doğru, 'Mındıras Adası' dediğimiz yarımadaya doğru uzayan şerit içerisinde pek çok yapı kalıntısına rastlanıyor. Son yıllarda gölün de çekilmesiyle bunları görebiliyor hale geldik. Bunları tespit ederek tabii ki kültür tarihimize kazandırmak istiyoruz."