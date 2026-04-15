        Selda Kaya cinayetinde Gazi Kaya'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası

        Selda Kaya cinayetinde Gazi Kaya'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası

        Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, eski eşi Selda Kaya'yı Hekimhan'da tabancayla öldüren Gazi Kaya'yı "kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 17:44 Güncelleme:
        Kaya cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet

        Ferdi Durdu'nun haberine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 21 Temmuz 2025'te boşandığı eşi ve iki çocuğunun annesi Selda Kaya'yı (36) çarşı merkezinde tabancayla vurarak öldüren Gazi Kaya'nın (43) yargılandığı davada karar çıktı. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı “kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanık hakkında hiçbir takdiri indirim uygulaması ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        SELDA KAYA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Olay, İzmir'de görülen boşanma hastalığının ardından tarafların Hekimhan'a yerleşen Selda Kaya'nın, ilçe merkezinde eski eşi Gazi Kaya ile karşılaşmasıyla meydana geldi. Gazi Kaya'nın tabancasıyla 4 el ateşin açılması sonucu Selda Kaya kaybettiğini kaybetmişti. Soruşturma tutuklanan sanık hakkında açılan davanın karar duruşması Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

        BAKANLIK AVUKATLARI DA KATILDI

        Duruşmaya tutuklu sanık Gazi Kaya, maktul Selda Kaya'nın annesi Zöhre Akkaya ve babası Halil Akkaya'nın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları katıldı. Mağdur aile avukatı Osman Akyol, daha önceki celsede mahkemeye sundukları ses kayıtlarında Selda Kaya'nın evliliklerinde şiddete maruz kaldığının anlaşıldığını belirtti, sanığın cinayetten önce "Makineyi ayarlarım" ve "Öyle bir kişinin ki, bebek ana doğduğu gibi olacağını, sana gösterdiğim" şekillerde tehditlerde bulunduğunu söyledi.

