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Haberler Gündem 3. Sayfa Sele kapılan çocuktan acı haber
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Doğubayazıt´ta sel sularına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Karaburun köyünde oyun oynarken sel sularına kapılan Devran Öztürk (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Sele kapılan çocuktan acı haber
Sele kapılan çocuktan acı haber
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DHA

Doğubayazıt ilçesinde bugün saat 17.00 sıralarında etkili olan yağış sonucu ilçe merkezi ve birçok köyde dereler taştı. İlçe merkezinde birçok cadde ve sokak göle dönerken, iş yeri ve evlerde maddi hasar oluştu. Vatandaşlar ve belediye ekipleri, sel baskınından etkilenen bölgelerde temizlik çalışması başlattı.

SEL SULARINA KAPILDI

Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaburun köyünde Devran Öztürk (8), oyun oynadığı sırada sel sularına kapıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Öztürk, kaldırıldığı Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi´ne giderek Devran Öztürk´ün ailesine de taziye dileklerini iletti. Ardından ilçede incelemelerde bulundu. Bu arada ilçe merkezi ve köylerde AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.


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