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Selen Görgüzel: Hayatımda yeni biri var!

Geçtiğimiz mart ayında Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Görgüzel, yeni bir aşka yelken açmak üzere olduğunu söyledi

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  • Selen Görgüzel: Hayatımda yeni biri var! Hamdi Alkan'ı çabuk unuttu! - Magazin haberleri

    Selen Görügüzel, önceki gün alışveriş turunda objektiflere takıldı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Muhabirlerin, Hamdi Alkan’ın kendisini sosyal medyadan engellediğini hatırlatması üzerine Görgüzel, "Artık bu konuları konuşmanın bir anlamı yok. Hiç bakmadım da engelimi kalırmış mı kaldırmamış mı diye." ifadelerini kullandı.
  • Selen Görgüzel: Hayatımda yeni biri var! Hamdi Alkan'ı çabuk unuttu! - Magazin haberleri

    "HAYATIMDA BİRİ VAR"

    Yeni bir aşka yelken açmak üzere olduğunu söyleyen şarkıcı, "Benim hayatıma galiba yeni biri girmek üzere. Yeni bir sürpriz, yeni bir güzel haber verebilirim size." dedi.
  • Selen Görgüzel: Hayatımda yeni biri var! Hamdi Alkan'ı çabuk unuttu! - Magazin haberleri

    Muhabirlerin "Peki beyefendiyi tanıyor muyuz?" sorusuna Görgüzel "Sizce ben bunu size söyler miyim? Yeni bir şeyler hayatımda başlamak üzere. Onun heyecanı ve mutluluğu var. Ama daha başlamadı, başlamak üzere olan güzel bir heyecanım var." şeklinde sözlerini sürdürdü.
  • Selen Görgüzel: Hayatımda yeni biri var! Hamdi Alkan'ı çabuk unuttu! - Magazin haberleri

    "EVLİLİK KURUMU TİCARETHANEYE DÖNDÜ"

    Ahu Yağtu’nun, Cem Yılmaz’dan nafaka almak için icra başlatmasıyle ilgili geçtiğimiz günlerde tepki gösteren Görgüzel, "Ben şahıs üzerinden vermiyorum bu tepkiyi. Genel olarak evliliği bir ticaret olarak gören hemcinslerim için tepki verdim. Çünkü evlilik kurumu bir ticarethaneye döndü. Atıyorum Cem Yılmaz, 20 senelik emeğini neden 20 aylık bir evliliğe bu kadar çok heba etmek zorunda kalsın. Dolayısıyla bu tarz ilişkiler artık çirkinleştiriyor evliliği." dedi.
  • Selen Görgüzel: Hayatımda yeni biri var! Hamdi Alkan'ı çabuk unuttu! - Magazin haberleri

    ROMA'DA EVLENDİLER

    Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliği 8 yıl sürdü.

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