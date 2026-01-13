Habertürk
        Selen Görgüzel'in ifadesine ulaşıldı

        Selen Görgüzel'in ifadesine ulaşıldı

        İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra; 'Fuhuş' ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel'in savcılıktaki ifadesine ulaşıldı

        Giriş: 13.01.2026 - 14:04 Güncelleme: 13.01.2026 - 14:09
        İfadesine ulaşıldı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra; 'Fuhuş' ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel'in savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Görgüzel, savcılıktaki ifadesinde, tatil için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittikleri özel uçakta uyuşturucu kullanmadığını ve kimseyi fuhuşa teşvik etmediğini söyledi.

        Gözaltı süresi 1 gün uzatıldı
        Soruşturmanın şüphelilerinden Selen Görgüzel'e savcılıktaki ifadesinde, şüpheli Rabia Karaca'yla özel uçakta olan fotoğrafı gösterildi. Görgüzel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tatilinden sonra bu uçağa bindiğini, söz konusu tatile kendisini Emel Müftüoğlu'nun gönderdiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tatilinde Müftüoğlu'nun kumar oynamak için Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu'ndan casino çipi aldığını ifade eden Selen Görgüzel, Gülibrahimoğlu ile Müftüoğlu'nun yüksek miktarlarda kumar oynadıklarını öne sürdü.

        Şüpheli Selen Görgüzel; "Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı. Bu tatilimden hatırladığım bir olaysa Murat Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler. Tatilde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak bu kişiden para almadım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım" dedi.

        Uçaktaki kapalı odaya girmediğini, döküm sahası, para ve uyuşturucuyla ilgili sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamadığını ileri süren Selen Görgüzel; "Bu uçakta kesinlikle uyuşturucu kullanmadım" ifadesini kullandı. Görgüzel ayrıca, uçakta genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini görünce, 'Yazık değil mi, kendinizi kullandırıyorsunuz' şeklinde kendilerini uyardığını, buradaki kadınların uçağa kim tarafından gönderildiği hakkında bilgisinin olmadığını savundu.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilmişti.

        Savcılık; Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ile Ceren Alper'i, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Şüpheliler Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol talep edilmişti.

        Sulh ceza hakimliğince Tarım, Sağlam ve Alper'in tutuklanmasına karar verilirken Yön, Tokgöz ve Görgüzel hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedilmişti.

