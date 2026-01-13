Selen Görgüzel'in ifadesine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilmişti.
Savcılık; Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ile Ceren Alper'i, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Şüpheliler Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol talep edilmişti.
Sulh ceza hakimliğince Tarım, Sağlam ve Alper'in tutuklanmasına karar verilirken Yön, Tokgöz ve Görgüzel hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedilmişti.