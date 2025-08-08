Habertürk
        Haberler Magazin Selena Gomez 'Alex' karakterinden çıkamadı - Magazin haberleri

        Selena Gomez 'Alex' karakterinden çıkamadı

        Selena Gomez, 2007 yapım 'Wizards Beyond Waverly Place' dizsinin karakterine kendisini hâlâ ne kadar bağlı hissettiğini açıkladı. Gomez, 'Alex'e veda etmesinin üstünden 10 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hâlâ "karakterle ayrılmaz bir hissettiğini" söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 12:01 Güncelleme: 08.08.2025 - 12:01
        Karakterden çıkamadı
        Şarkıcı kimliğinin yanı sıra oyuncu kimliğiyle tanınan Selena Gomez, ABD'li bir televizyon yapımcısı olan Todd J. Greenwald tarafından yaratılan ve Ekim 2007 ile Ocak 2012 yılları arasında Disney Channel'da 4 sezon boyunca yayımlanan 'Waverly Büyücüleri'nde 'Alex' karakterine hayat vermişti.

        Dizi, New York'ta yaşayan genç büyücü 'Alex Russo'nun hayatını konu alıyor. Diziye 15 yaşında başlayan Selena Gomez, yıllar sonra canlandırdığı karaktere dair samimi açıklamalarda bulundu. Gomez, 'Alex' karakteri ile derin bir bağ kurduğunu ve bu bağın kopmadığını dile getirdi.

        Selena Gomez, 'Wizards Beyond Waverly Place'taki 'Alex'e veda etmesinin üstünden 10 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hâlâ karakterle ayrılmaz bir hissettiğini söyledi.

        Şu an 33 yaşında olan Selena Gomez, iki yıl önce yeniden çekilen 'Wizards Beyond Waverly Place' dizisiyle karaktere geri dönmüştü.

        Selena Gomez, verdiği bir röportajda dizide yıllar sonra tekrar rol almasıyla ilgili olarak; "Karakter nihayetinde beni şekillendirdi, çünkü kendimi 'Alex' gibi hissediyorum. 'Alex'in yerine geçmek beni çok rahatlatıyor. Onunla çok özdeşleşiyorum. Bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Nostaljik bir dönemde yaşadığımı biliyorum ama aynı zamanda bunu yapmayı da çok sevdim" ifadelerini kullandı.

        Kendini "sertifikalı bir Disney çocuğu" olarak tanımlayan Selena Gomez, ekim ayında yeniden gösterime giren 'Wizards Beyond Waverly Place'ı yeniden izlemenin heyecanını izleyicilere şöyle anlattı; "Nostaljiyi geri getirebildiğim için gerçekten çok mutluyum."

        Selena Gomez, ayrıca karaktere olan bağlığı hakkında ise espri yaparak; "Terapistimle konuşmalıyım" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: AP, AA

        #Selena Gomez
