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        Haberler Dünyadan Selena Gomez'den aşk dolu 33'üncü yaş kutlaması - magazin haberleri

        Selena Gomez'den aşk dolu 33'üncü yaş kutlaması

        Nişanlısı Benny Blanco ile evlilik için gün sayan Selena Gomez, erken doğum günü partisinden aşk dolu pozlar paylaştı. Partide Gomez'i yakın arkadaşı Taylor Swift de yalnız bırakmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:15
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        Aşk dolu 33'üncü yaş kutlaması
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        Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, yarın 33 yaşına girecek. ABD'li sanatçı, yakın arkadaşlarıyla erken doğum günü partisi yaptı.

        Selana Gomez'i doğum günü partisinde arkadaşı ünlü şarkıcı Taylor Swift yalnız bırakmadı.

        Taylor Swift, tam 6 yıl sonra müzik arşivinin kayıtlarını geri almasını da haziran ayında Selena Gomez ile birlikte kutlamıştı.

        Partiden paylaşım yapan Selena Gomez, müzisyen sevgilisi Benny Blanco ile öpüştüğü anın görüntüsüne de yer verdi. 37 yaşındaki müzik yapımcısı ile geçtiğimiz aralık ayında nişanlanan Gomez, evlilik için gün sayıyor.

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        Ünlü çift, mart ayında, 'I Said I Love You First' adında ortak bir albüm çıkardı.

        "ÇOCUK DOĞURAMAYACAĞIM"

        Selena Gomez geçtiğimiz yıl, Vanity Fair'e verdiği röportajda çocuk sahibi olamayacağını; "Bunu daha önce hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşımam mümkün değil. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok sağlık sorunum var" sözleriyle dile getirmişti.

        Doğum günü paylaşımında; "33'üncü yaş günümü kutlamaya hazırlanırken, beni buraya getiren inanılmaz yolculuğu düşünmeden edemiyorum" diye başlayan Selena Gomez; "Geçtiğimiz yıl, gerçekten hayatımın en güzel yılı oldu ve bunun için hepinize çok şey borçluyum. Bu yeni yıla adım atarken içimde heyecan ve umut var. Hepinizle daha fazla anı paylaşmak, yeni anılar biriktirmek ve bu güzel yolculuğa birlikte devam etmek için sabırsızlanıyorum. Hepinizi çok seviyorum" ifadesini kullandı.

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        #Selena Gomez
        #Benny Blanco
        #doğum günü
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