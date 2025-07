Selena Gomez'den aşk dolu 33'üncü yaş kutlaması

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, yarın 33 yaşına girecek. ABD'li sanatçı, yakın arkadaşlarıyla erken doğum günü partisi yaptı.

Selana Gomez'i doğum günü partisinde arkadaşı ünlü şarkıcı Taylor Swift yalnız bırakmadı.

Taylor Swift, tam 6 yıl sonra müzik arşivinin kayıtlarını geri almasını da haziran ayında Selena Gomez ile birlikte kutlamıştı.

Partiden paylaşım yapan Selena Gomez, müzisyen sevgilisi Benny Blanco ile öpüştüğü anın görüntüsüne de yer verdi. 37 yaşındaki müzik yapımcısı ile geçtiğimiz aralık ayında nişanlanan Gomez, evlilik için gün sayıyor.

REKLAM

Ünlü çift, mart ayında, 'I Said I Love You First' adında ortak bir albüm çıkardı.

"ÇOCUK DOĞURAMAYACAĞIM"

Selena Gomez geçtiğimiz yıl, Vanity Fair'e verdiği röportajda çocuk sahibi olamayacağını; "Bunu daha önce hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşımam mümkün değil. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok sağlık sorunum var" sözleriyle dile getirmişti.