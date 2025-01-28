Selena Gomez, Donald Trump'ın göçmenlere yönelik kararı sonrası gözyaşlarına boğuldu
Selena Gomez, Donald Trump'ın Meksikalı göçmenlere yönelik sert kararları sonrası sosyal medya üzerinden duyduğu üzüntüyü ağlayarak paylaştı; "Tüm halkım saldırıya uğruyor"
Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı ağladığı bir video ile gündeme geldi.
Video, Gomez’in Amerikan Başkanı Donald Trump’ın Meksikalı göçmenlere yönelik uygulamaya koyacağı sert tedbirler hakkında duyduğu üzüntüyü gösterdi.
Trump, Amerikan sınırındaki düzensiz göçmen akışını sona erdirmek amacıyla yeni kararlar aldığını açıklamıştı. Bu kararlar arasında "CBP One" adlı uygulamanın kaldırılmas, sınır güvenliğini artırmak için 1500 asker gönderilmesi ve doğuştan vatandaşlık hakkının kaldırılması yer alıyordu.