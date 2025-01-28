Selena Gomez, Donald Trump'ın göçmenlere yönelik kararı sonrası gözyaşlarına boğuldu

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Gomez, bu gelişmelerin ardından gözyaşları içinde şunları söyledi; "Tüm halkım saldırıya uğruyor. Çok üzgünüm. Keşke bir şeyler yapabilsem. Ne yapacağımı bilmiyorum, her şeyi deneyeceğime söz veriyorum"

Fotoğraflar: Instagram