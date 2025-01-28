Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Selena Gomez, Donald Trump’ın göçmenlere yönelik kararı sonrası gözyaşlarına boğuldu - Magazin haberleri

        Selena Gomez, Donald Trump'ın göçmenlere yönelik kararı sonrası gözyaşlarına boğuldu

        Selena Gomez, Donald Trump'ın Meksikalı göçmenlere yönelik sert kararları sonrası sosyal medya üzerinden duyduğu üzüntüyü ağlayarak paylaştı; "Tüm halkım saldırıya uğruyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 00:07 Güncelleme: 28.01.2025 - 00:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı ağladığı bir video ile gündeme geldi.

        2

        Video, Gomez’in Amerikan Başkanı Donald Trump’ın Meksikalı göçmenlere yönelik uygulamaya koyacağı sert tedbirler hakkında duyduğu üzüntüyü gösterdi.

        3

        Trump, Amerikan sınırındaki düzensiz göçmen akışını sona erdirmek amacıyla yeni kararlar aldığını açıklamıştı. Bu kararlar arasında "CBP One" adlı uygulamanın kaldırılmas, sınır güvenliğini artırmak için 1500 asker gönderilmesi ve doğuştan vatandaşlık hakkının kaldırılması yer alıyordu.

        4

        "ÇOK ÜZGÜNÜM"

        Gomez, bu gelişmelerin ardından gözyaşları içinde şunları söyledi; "Tüm halkım saldırıya uğruyor. Çok üzgünüm. Keşke bir şeyler yapabilsem. Ne yapacağımı bilmiyorum, her şeyi deneyeceğime söz veriyorum"

        Fotoğraflar: Instagram

        #Selena Gomez
        #Donald Trump
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        İran: Su-35 savaş uçağı sipariş edildi
        İran: Su-35 savaş uçağı sipariş edildi
        Denizli'de yangın!
        Denizli'de yangın!
        Gol düellosunda kazanan Kasımpaşa!
        Gol düellosunda kazanan Kasımpaşa!
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı