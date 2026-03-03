Selin Boronkay, annesine veda etti
Menajer Selin Boronkay'ın annesi Yücel Boronkay, vefat etti. Boronkay'ın cenazesine ünlü isimler katıldı
Giriş: 03.03.2026 - 16:12 Güncelleme:
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Boronkay’ın annesi Yücel Boronkay, önceki gün vefat etti.
Boronkay, Levent Afet Yolal Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedid Mezarlığı'na defnedildi.Fikret Orman - Güzide Duran
Cenazeye, Fikret Orman, Güzide Duran, Vahe Kılıçarslan, Ece Gürsel ve Nilüfer Kurt gibi isimler katıldı.Vahe Kılıçarslan - Ece Gürsel Nilüfer Kurt
