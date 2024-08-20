Selin Ciğerci evlat edindi mi? Bakanlıktan açıklama

Bazı sosyal medya platformlarında, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiğine yönelik iddialar yer aldı.

Bakanlık kaynakları konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Selin Ciğerci'nin bakanlığa evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurunun olmadığı, iddianın tamamen gerçek dışı olduğu vurguladı.

Ayrıca yine resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu iddialara dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Ciğerci'nin kendine ait makyaj markası ve güzellik salonu zinciri bulunmaktadır. Ayrıca "Hikaye" ve "5 Karat" adlı iki adet single çıkaran fenomene 5 Karat şarkısında Ebru Polat eşlik etti. Güncel olarak müzik kariyerine devam etmeyen Selin Ciğerci, kariyer yönetimini güzellik merkezleri üzerinde yoğunlaştırdı.

SELİN CİĞERCİ'NİN ÇOCUĞU VAR MI?

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 2019'da dünya evine girdi. Bir ayrıl bir barış yaşayan çift, 2021'de yaşadıkları ayrılığa dayanamayıp bir sene sonra yeniden evlenseler de aynı sene içinde tekrar boşandı.

Ciğerci ve Çıra'nın bu evlilik sürecinde evlat edindikleri bir kızları bulunmakta.