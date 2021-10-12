Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Biyografi
ABONE OL

Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli? Bir Başka Güzel jürisi Selin Ciğerci hakkında bilgiler

Bir Başka Güzel programıyla yeniden sevenlerinin karşısına çıkan Selin Ciğerci, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. İşte hayat hikayesine ilişkin bilgiler merak konusu olan Selin Ciğerci'nin biyografisi...

Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli? Bir Başka Güzel jürisi Selin Ciğerci hakkında bilgiler

2019 yılında nikah masasına oturan Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı öne sürüldü. Yaşanan gelişme sonrası magazin gündemini takip edenler "Selin Ciğerci kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

SELİN CİĞERCİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Selin Ciğerci (d. 4 Nisan 1984), Türk İnternet ünlüsü ve şarkıcı. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır.

Selin Ciğerci, İstanbul'da 1984 yılında muhafazakâr bir ailede doğdu. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip Ciğerci’nin ailesi başlangıçta yoksul olmakla birlikte, babasının bir hazır giyim firmasının sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar. Ciğerci, "Okan Ünsal" takma ismini kullanarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır.

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı.Ciğerci, bir transseksüeldir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun hakkında bilgiler
BİYOGRAFİ Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli?
Levent Kırca kimdir, kaç yaşındaydı? Levent Kırca neden öldü, hastalığı neydi? Levent Kırca filmleri ve dizi
BİYOGRAFİ Levent Kırca kimdir, kaç yaşındaydı?
Serdar Dursun kimdir, nereli? Serdar Dursun hangi takımda? Serdar Dursun'un Milli Takım'daki ilk golü...
BİYOGRAFİ Serdar Dursun kimdir?
Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında, nereli? Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı hakkında bilgiler
BİYOGRAFİ Nazlı Kayı kimdir?
Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu boyu ne, kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte merak edilenler
BİYOGRAFİ Elçin Sangu kimdir?
Nihal Yalçın nereli? Nihal Yalçın kimdir, sevgili kim? İşte filmleri ve dizileri
BİYOGRAFİ Nihal Yalçın kimdir?
Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Almanya'yı ayağı kaldıran Türk kızı Zeynep Avcı biyografisi
BİYOGRAFİ Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ece Ronay kimdir? Ece Ronay kaç yaşında, şarkılar ne? Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'i ifşa etti
BİYOGRAFİ Ece Ronay kimdir?
Almanya O Ses'te jüriyi büyüleyen Zeynep Avcı kimdir? Voice of Germany damga vuran Zeynep Avcı hakkında
BİYOGRAFİ Voice of Germany damga vuran Zeynep Avcı kimdir?
Dmitry Muratov kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Barış Ödülünü kazanan Dmitry Muratov hakkında
BİYOGRAFİ Dmitry Muratov kimdir, kaç yaşında, nereli?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.