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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Selin isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

SELİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Selin ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Selin adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Selin isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SELİN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Selin ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bol bereketli akan su. Övün. Orta Asya’da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bir bitki.

SELİN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Selin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Selin adını koymak caizdir.

SELİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Selin ismini kullanan 55.551 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Selin ismini kullanan 14.444 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Selin ismini kullanan 4.344 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Selin ismini kullanan 5.181 kişi bulunmaktadır.

SELİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Selin adına sahip kişiler özgürlüğüne düşkündür. Herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepki gösterir. Zeki, analitik, hızlı düşünme yeteneği sayesinde, neredeyse yaptığı her işte başarılı olur. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur. Değişimden, yeni yerler, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Değişimden hoşlanması bazen işini zorlaştırabilir çünkü yenilik arzusu bir işi uzun süre devam ettirmesine engel olur ve bazen de büyük resmi kaçırmasına yol açar.

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