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HABERTURK.COM

Orchestra Content’in yapımını üstlendiği, Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet' sinema salonlarındaki yerini aldı. İzleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaran film övgü dolu yorumlar topluyor.

‘Sevda Mecburi İstikamet’te baba-kız olan 'Selim' (Selçuk Yöntem) ile 'Suna’nın (Selin Şekerci) birbirlerini yeniden tanıma sürecini güçlü ve naif bir dille anlatan filmin oyuncularına soruldu: ‘Kendi babanıza ne söylemek isterdiniz?’

Selçuk Yöntem: Ona çok şey borçlu olduğumu söylemek isterdim. Meslek hayatım için çok özverili ve fedakârca davrandı, her şeyi yaptı çok teşekkür ederim.

Selin Şekerci: İyi ki vardın. Ben annem sayesinde buradayım ama benim hayatla ‘oynayarak’ baş etmemi sağlayan senin yaşattığın şeyler oldu. İyi ki de onları yaşamışım, iyi ki senin sayende oynayabilmeyi öğrenmişim. İyi ki senden alamadığımı başkalarından, başka alkışlardan alabilmek için bu mesleği bu kadar ciddiye almışım. Galiba babam olmasaydı bu mesleği yapamazmışım. O yüzden hayatımda var olmasının böyle bir sebebi var.

Kubilay Aka: İyi ki benim babamsın derdim. Hayatımda bir hata yaptığımda hep arkamdan gelip babamın tamamlayacağını bildim. Hep şahane bir desteği oldu babamın bana. O yüzden seni çok seviyorum iyi ki yanımdasın.

Elif Ceren Balıkçı: İyi ki sen benim babamsın. Sen beni o kadar güzel sevdin ki ben senden öğrendim sevmeyi ve sevilmeyi.

Günay Karacaoğlu: Onu çok özlediğimi…

Şebnem Sönmez: Çok seviyorum. Babam sert bir insandı ve hala öyle. Her baba çocuğunu kendince seviyor ama çocuk o sevgiyi sevgi olarak değil de başka bir şey olarak hissediyor ve düşünüyor. Kardeşlerim ve ben babamızla büyürken çok çetin bir çocukluk ve gençlik geçirdik. Ama babam öyle seviyormuş. Biz bunu çok sonra anladık ve onun öyle sevme halini ben yıllar sonra yetişkinliğimin bir yerinde şöyle hissettim ‘sevmek korumakmış’ meğer. Babam haşin bir şekilde koruyarak seviyormuş. Haşin kısmı bir kenara kalsın ama ‘sevmek korumaktır’ı bana öğrettiği için babama çok teşekkür ederim. Ama bazen sevmek kendinden de korumak anlamına gelebiliyor tabii ki bunun için de şükranım var.

Nergis Öztürk: Seni çok seviyorum…