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        Haberler Magazin Selin Şekerci: Teyzelik makamında ilerleyebilirim

        Selin Şekerci: Teyzelik makamında ilerleyebilirim

        Geçtiğimiz haftalarda Hazal Kaya'nın kendisini teyze ilan etmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Selin Şekerci, anne olmayı çok istediğini ama bu konuda kararsız olduğunu dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 08:55 Güncelleme: 05.04.2024 - 08:55
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        "Anne olmayı çok istiyordum"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Selin Şekerci, Asmalımescit'de görüntülendi. Şekerci: "Pek bir şey yapmıyorum bu ara. Kendime bakıyorum biraz. Spor yapıyorum bir de kendime öz bakım yapıyorum" dedi.

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        Geçtiğimiz haftalarda Hazal Kaya'nın kendisini teyze ilan etmesine Selin Şekerci; "Evet sormayın, Hazal, benim bütün annelik hormonlarımı kadınlık hormonlarımı sağ olsun hepsini çalıştırdı. Ben anne olmayı çok istiyordum, hatta bunu çok uzun zamandır da söylüyorum. Fikret ile Süreyya olduktan sonra aslında gerekte yok. Onları aşırı çok seviyorum, Hazal benim küçüğüm ama her şeyi bana tattırdı. Belki de çocuk yapmayıp teyzelik makamından ilerleyebilirim, fikrimde değişebilir. Kadınız biz sağımız solumuz belli olmaz." diyerek gülümsedi.

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        #selin şekerci
        #hazal kaya
        #Selin Şekerci anne olmayı çok istiyordum
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