Selin ve Canozan 'Seni Gördüğüm An'da buluştular

"TAM BİR AŞK ŞARKISI"

Selin, şarkının yazım süreci ve Canozan'la iş birliği hakkında şunları söyledi; "Seni Gördüğüm An' tamamen bir aşk şarkısı. Yani aşk şarkısı yazmak bu zamana kadar hiç ilgimi çeken bir konu değildi. Sanırım yaşım büyüdükçe, bu hisleri hissettikçe, biraz daha anlatmayı sevmeye başladım. Aşk, özlem, hüzün, gibi hislerimi deşifre etmek amacıyla yazdığımı söyleyebilirim. Can'ın kendisini ve müziğini çok seviyorum. O yüzden vokal olarak da beste olarak da onu bu işin içinde olmasını çok istedim. Sağ olsun kırmadı Çok güzel, derin bir yerden erkek perspektifi duymuş olduk aslında. O yüzden çok hoşuma gitti."