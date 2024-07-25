Selin ve Canozan 'Seni Gördüğüm An'da buluştular
Selin ile Canozan güçlerini birleştirdi. Selin'in sözlerini Canozan ile birlikte yazdığı, müziğini Emirhan Özer ile yaptığı 'Seni Gördüğüm An', dijital platformlarda yayınlanacak
Samet Eruzun ve Ümit Şahin'in yönetmenliğinde çekilen klip için bir araya gelen ikili, kamera karşısında uyumlarıyla dikkat çektiler. Türkiye'de ve dünyada dikkat çeken, 'Yalancı Bahar', 'Farkında Değildin', 'Human' ile öne çıkan, Radar Türkiye sanatçılarından Selin, geçtiğimiz yılın en büyük hitlerinden 'Ağlama Ben Ağlarım'ın sahibi, yeni nesil müziğin başarılı ismi Canozan ile şimdi 'Seni Gördüğü An' şarkısıyla dinleyicilerini duygusal bir müzik yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyorlar.
"TAM BİR AŞK ŞARKISI"
Selin, şarkının yazım süreci ve Canozan'la iş birliği hakkında şunları söyledi; "Seni Gördüğüm An' tamamen bir aşk şarkısı. Yani aşk şarkısı yazmak bu zamana kadar hiç ilgimi çeken bir konu değildi. Sanırım yaşım büyüdükçe, bu hisleri hissettikçe, biraz daha anlatmayı sevmeye başladım. Aşk, özlem, hüzün, gibi hislerimi deşifre etmek amacıyla yazdığımı söyleyebilirim. Can'ın kendisini ve müziğini çok seviyorum. O yüzden vokal olarak da beste olarak da onu bu işin içinde olmasını çok istedim. Sağ olsun kırmadı Çok güzel, derin bir yerden erkek perspektifi duymuş olduk aslında. O yüzden çok hoşuma gitti."
"SELİN'İN VOKAL YETENEĞİNİ ÇOK BEĞENİYORUM"
Can Ozan ise iş birliği hakkında şunları belirtti; "Selin, vokal yeteneğini çok beğendiğim bir sanatçı. Yaratım sürecimiz biraz uzak mesafeden ilerledi. Selin şarkıyı büyük oranda bitirmişti ve bana düet için uygun bir alan bırakmıştı. Şarkının modu beni baya yakaladı ve spontane olarak ikinci verse doğaçladım. Ellerimizden kayıp giderken bir şey yapamadığımız bir ilişkinin hayata serzenişini anlatıyor bu şarkı. Dinleyicilerimizin, bu parçada bizim hissettiğimiz duyguları keşfetmelerini umuyorum."