Semedo'dan sakatlık sorusuna cevap
Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir maçından sonra stattan ayrılırken muhabirlerin sakatlık sorusuna yanıt verdi. Semedo, sakatlık durumunun yarın netleşeceğini belirtti.
Fenerbahçe'nin sağ beki Nelson Semedo, Başakşehir maçının ardından sakatlık durumuna ilişkin sorulan soruya cevap verdi.
Sarı-Lacivertliler'de Portekizli futbolcu Nelson Semedo 20. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Mücadele sonrasında Nelson Semedo stadyumdan ayrılırken muhabirlerin sorusunu yanıtladı.
"Sakatlığında son durum ne?" sorusuna Portekizli sağ bek, "Yarın belli olacak" cevabını verdi.
NE OLMUŞTU?
Müsabakanın 17. dakikasında ani atak için topla hareketlenen Semedo, Harit ile girdiği mücadele sonrasında sağ arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı.
Devam edemeyen Semedo'nun yerine 20. dakikada Kerem Aktürkoğlu, oyuna dahil oldu.