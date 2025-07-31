Semih Kılıçsoy, İtalya yolcusu!
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, İtalya yolcusu... Serie A ekiplerinden Cagliari, milli futbolcunun transferi için Beşiktaş ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, kariyerine Avrupa'da devam etmeye hazırlanıyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un transferi için siyah-beyazlılarla anlaşmaya vardı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, taraflar transfer için el sıkıştı.
19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, geçen sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.
ÜST ÜSTE AYRILIKLAR
Siyah beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Bakhtiyor Zainutdinov'un da Rusya ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu duyurmuştu.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla 46 maça çıkan Kılıçsoy, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.