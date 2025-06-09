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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde! - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!

        Beşiktaş, Utrecht'in Semih Kılıçsoy için yaptığı teklifi düşük olduğu için reddederken genç oyuncu ise kulübün yaptığı görüşmelerin sonucunu bekliyor.

        Giriş: 09.06.2025 - 12:28 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:28
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        Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'a son olarak Hollanda'nın Utrecht ekibi talip oldu.

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        Ancak siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini beklentilerinin çok altında olduğunu gerekçe göstererek geri çevirdi.

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        Hollanda ekibinin Semih Kılıçsoy'a ilgisinin devam ettiği aktarılırken teklife yapılacak revize için bekleyiş sürüyor.

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        Görüşmeleri takip eden Semih Kılıçsoy'un da Beşiktaş'ın gelen tekliflere göre vereceği kararı beklediği öğrenildi.

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        Genç forvet, Beşiktaş'ın da menfaatine uyacak bir teklifin gelmesi halinde oynayabileceği bir Avrupa ekibine gitmeye sıcak bakıyor.

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        Semih Kılıçsoy, bu sezon 47 maçta görev alırken bunların 19'una 11'de başladı. Semih bu süreçte, 4 gol ve 3 asist üretti.

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