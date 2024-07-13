Semih Şentürk ve kızlarının jetcar keyfi
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Semih Şentürk, kızlarıyla birlikte Bodrum'da jetcarda eğlenirken görüntülendi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcularından Semih Şentürk, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
Fenerbahçe'nin 'Genç Semih'i olarak tanınan Semih Şentürk, kızlarıyla birlikte deniz üzerinde yüksek hızlarda seyahat etmek için üretilen jetcar'ın sürücü koltuğunda görüntülendi.
Semih Şentürk ile kızları, jetcar'daki keyifli halleriyle dikkat çekti.