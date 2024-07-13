Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Semih Şentürk ve kızlarının jetcar keyfi - Magazin servisi

        Semih Şentürk ve kızlarının jetcar keyfi

        Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Semih Şentürk, kızlarıyla birlikte Bodrum'da jetcarda eğlenirken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 09:58 Güncelleme: 13.07.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcularından Semih Şentürk, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

        2

        Fenerbahçe'nin 'Genç Semih'i olarak tanınan Semih Şentürk, kızlarıyla birlikte deniz üzerinde yüksek hızlarda seyahat etmek için üretilen jetcar'ın sürücü koltuğunda görüntülendi.

        3

        Semih Şentürk ile kızları, jetcar'daki keyifli halleriyle dikkat çekti.

        #semih şentürk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek
        İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Kağıt fabrikasında yangın!
        Kağıt fabrikasında yangın!
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Güzellik kriterleri masada
        Güzellik kriterleri masada
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        İzmir'de feci olay!
        İzmir'de feci olay!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması