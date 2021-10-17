"YAPILACAK BİR ŞEY YOKTU"

Çok kötü bir süreçti. 49 sene oldu. Yapılacak bir şey yoktu. Babamın dengesini kaybetmesiyle alakalı bir de çalıştığı mekanın tavanı alçak...

Babam 1.90 boylarında, ağabeyim 1.75'lerde... Tavan ise 2.50... Yani ayakta dengede durmaya çalışırken ağabeyim ayağını tavana vurunca babamın başındaki demir ile tavan arasında boynu kırıldı.